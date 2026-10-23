Por: El Espectador

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La atención dirigida a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá en Bogotá enfrenta, actualmente, serias dificultades debido a bloqueos que, según información de la Secretaría Distrital de Integración Social, imponen algunos voceros en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Florida y La Rioja. Esta situación ha generado que los equipos técnicos no puedan ingresar a dichos espacios, lo que ha conducido a la suspensión de los servicios, principalmente aquellos enfocados en la infancia. De acuerdo con lo señalado por la administración distrital, los inconvenientes se iniciaron hace tres meses en La Florida y, posteriormente, el pasado 19 de agosto, surgieron hechos similares en La Rioja.

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La administración también ha denunciado que los bloqueos han venido acompañados de agresiones contra los trabajadores encargados de prestar servicios en estos centros. En un comunicado, Integración Social manifestó: "Desde la Administración Distrital rechazamos tajantemente el bloqueo que se viene presentando tanto en UPI La Florida como en UPI La Rioja para la atención de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá por parte de algunos voceros que están condicionando esta atención a intereses particulares".

Según la Secretaría, tales restricciones afectan diversos servicios clave. Entre los más afectados se encuentran los jardines infantiles y el programa Atrapasueños, que tiene como objetivo la atención y el acompañamiento psicosocial de los menores que han sido víctimas o están afectados por el conflicto armado, con miras a su reparación integral. No obstante, debido a la imposibilidad de acceso, dichos servicios no pueden operar de manera adecuada. Como destaca Integración Social, esto ha limitado la activación de rutas para abordar casos de violencia basada en género, la mediación de conflictos, además de las acciones preventivas frente a riesgos de convivencia e higiene.

Frente a la gravedad de la situación, la administración distrital llevó las denuncias de agresión y restringido acceso de los equipos técnicos ante las entidades del Ministerio Público el 27 de agosto de 2026. Asimismo, la entidad reiteró que los derechos de los niños y las niñas, consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, son prevalentes y no pueden estar sujetos a negociaciones. Por ello, pidió tanto a las familias Emberá como a sus voceros que permitan restablecer el acceso de los equipos y se recupere la prestación de los servicios suspendidos. De momento, no existe una fecha definida para la reanudación de las actividades en las dos UPI.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron los servicios sociales a la comunidad Emberá en las UPI de Bogotá?

La suspensión de los servicios sociales para la comunidad Emberá en las Unidades de Protección Integral La Florida y La Rioja se debe a bloqueos impuestos por algunos voceros, quienes han restringido el ingreso de los equipos técnicos. Estas restricciones han impedido la continuidad de programas como jardines infantiles y Atrapasueños, así como otras intervenciones de acompañamiento y prevención, según denuncia la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Qué impacto tiene la interrupción de programas como Atrapasueños en los niños Emberá?

La interrupción del programa Atrapasueños afecta a niños, niñas y adolescentes Emberá que han sido víctimas o están afectados por el conflicto armado, ya que este programa ofrecía acompañamiento psicosocial y buscaba impulsar su reparación integral. La falta de acceso a este servicio dificulta los procesos de prevención, atención y protección de los menores en situación de vulnerabilidad, como señaló Integración Social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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