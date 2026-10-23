Por: Portal Bogotá

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Bogotá se ha consolidado como un referente internacional gracias a su modelo de atención a las cuidadoras y la apuesta por políticas públicas que reconozcan el valor del cuidado. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, el programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” ha compartido su modelo de cuidado con delegaciones provenientes de países como El Salvador y Filipinas, quienes han recorrido espacios denominados Manzanas del Cuidado en diferentes zonas de la ciudad, como Centro, Teusaquillo y Manitas. El interés principal de estas delegaciones ha sido entender de qué manera la capital colombiana organiza servicios que permiten a las mujeres cuidadoras acceder a formación, orientación y actividades de bienestar, mientras las personas a su cargo reciben atención simultánea.

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Según la Alcaldía de Bogotá, estas visitas hacen parte de un número significativo de acercamientos internacionales: en total, el Sistema Distrital de Cuidado ha recibido 367 visitas de representantes de gobiernos, organismos internacionales e instituciones académicas. Entre los países que más han mostrado interés entre 2023 y octubre de 2026 se destacan Chile y Brasil, con 12 y 11 visitas respectivamente. También se han registrado representantes de Canadá, México, Suecia, Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, Perú y Ecuador. Organizaciones como ONU Mujeres (Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres), ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), OIM (Organización Internacional para las Migraciones), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y la Agencia Francesa de Desarrollo también han estado presentes.

Durante los recorridos, las delegaciones internacionales han conocido servicios gratuitos que incluyen educación flexible, actividad física, orientación jurídica y psicosocial, además de espacios de bienestar. En cada intercambio, los visitantes buscan comprender cómo Bogotá coordina diversas entidades, financia su sistema y vincula los servicios de cuidado con la planeación urbana, en un proceso respaldado por el Acuerdo 893 de 2023 y acompañado de iniciativas como los Buses del Cuidado.

Del aprendizaje compartido han surgido réplicas internacionales y avances locales. El intercambio con Freetown, en Sierra Leona, permitió adaptar el modelo de Manzanas del Cuidado a un asentamiento informal desde 2024, superando el ámbito meramente observacional para aplicar lo aprendido en un entorno diferente. Por otra parte, una alianza en 2025 con la Agencia Francesa de Desarrollo y GROW llevó el sistema a la ruralidad bogotana, beneficiando a mujeres campesinas con capacitación en derechos y prevención de violencias, adaptándose a las realidades de movilidad y tiempo en estos territorios.

Estos procesos evidencian cómo la experiencia bogotana trasciende fronteras y responde de manera innovadora a las necesidades de cuidado, ampliando su impacto tanto internacionalmente como dentro de la propia ciudad, siempre desde una mirada de género y equidad.

¿Cómo funciona el Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá?

El Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá articula servicios educativos, orientación jurídica y actividades de bienestar para que las mujeres cuidadoras puedan acceder a formación y apoyo. Todo esto, mientras las personas que requieren cuidado en el hogar reciben atención simultánea, evitando que las cuidadoras deban suspender sus procesos de aprendizaje o autocuidado por falta de apoyo. Este sistema, respaldado por el Acuerdo 893 de 2023, integra la oferta institucional y la adapta a diferentes contextos urbanos y rurales.

¿Cuáles son los principales aprendizajes del intercambio internacional sobre el cuidado en Bogotá?

El intercambio internacional ha permitido que diversas ciudades y organismos adapten la experiencia de Bogotá, identificando la importancia de la atención simultánea, la coordinación institucional y la vinculación con el urbanismo. Casos destacados como la adaptación en Freetown, Sierra Leona, y el piloto rural en Bogotá, reflejan la flexibilidad del modelo para responder tanto en contextos urbanos como rurales, fortaleciendo la equidad y el reconocimiento del trabajo de las cuidadoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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