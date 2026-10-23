Por: Portal Bogotá

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Enel Colombia informó que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y mejoramiento en sus redes de suministro de energía el sábado 24 de octubre de 2026. Estas intervenciones afectarán el servicio eléctrico en distintos sectores de Bogotá y en el municipio de Cota, Cundinamarca, durante franjas horarias previamente establecidas, de acuerdo con lo indicado por la compañía en su página oficial.

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Entre los barrios de Bogotá que se verán impactados por cortes de luz figuran Villa del Río en la localidad de Bosa, donde la interrupción se dará de 8:15 a. m. a 4:15 p. m., cubriendo el área de la carrera 65 a la carrera 68, entre la calle 54 sur y la calle 57 sur.

En la localidad de Engativá, el sector Las Ferias Occidental experimentará la suspensión del servicio desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. en el área comprendida entre la calle 78 y la calle 80, y de la carrera 68 a la carrera 70. Asimismo, en Kennedy, el barrio El Tintal Rural se quedará sin energía desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., exactamente entre la calle 11 y la calle 13, y de la carrera 87 a la carrera 89.

Suba también reportará cortes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en Prado Veraniego Norte, entre la calle 130 y la calle 132, de la carrera 51 a la carrera 54. Usaquén, por su parte, tendrá varias zonas afectadas entre la medianoche y las 5:30 de la madrugada. Los sectores involucrados son Barrancas Oriental Rural, San José de Usaquén, El Redil y La Granja Norte, todos comprendidos entre las calles 170 y 176, y de la carrera 6 a la carrera 8.

En el municipio de Cota, en Cundinamarca, la vereda Vuelta Grande será la zona impactada, con corte de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., informó Enel Colombia.

La empresa recomendó a los usuarios tomar precauciones, como desconectar electrodomésticos durante la intervención para prevenir daños por fluctuaciones eléctricas, planear actividades considerando las horas de afectación, mantener la nevera cerrada para conservar los alimentos y permitir el ingreso del personal técnico autorizado. Enel Colombia recordó a la ciudadanía que, en caso de dudas sobre la identidad de los trabajadores, pueden comunicarse al teléfono 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el 24 de octubre de 2026?

De acuerdo con Enel Colombia, los barrios afectados en Bogotá durante los trabajos del 24 de octubre de 2026 serán Villa del Río (Bosa), Las Ferias Occidental (Engativá), El Tintal Rural (Kennedy), Prado Veraniego Norte (Suba), así como varios sectores de Usaquén: Barrancas Oriental Rural, San José de Usaquén, El Redil y La Granja Norte. Las interrupciones cubrirán horarios específicos, según cada localidad.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los cortes de luz programados?

Enel Colombia sugirió desconectar los electrodomésticos durante la intervención eléctrica, planear las actividades considerando los horarios de suspensión, no abrir repetidamente las neveras para conservar los alimentos y autorizar el acceso del personal técnico a los inmuebles. Además, recomendó a los usuarios validar la identidad del personal llamando al número oficial en caso de dudas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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