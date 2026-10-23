Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para celebrar en 2026 la vigésima novena edición del Festival Ópera al Parque, un evento que, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la administración distrital, promete llenar la ciudad de cultura y música hasta el 4 de noviembre. Este festival, que se desarrolla bajo el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, tiene como sello distintivo el acceso libre a todos los eventos, sujeto a disponibilidad de espacio, con el objetivo de acercar la lírica y la ópera a públicos cada vez más diversos y fomentar el encuentro entre artistas, agrupaciones y ciudadanía.

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Entre los principales atractivos de esta edición se destaca la presencia de más de 200 artistas, así como la participación especial de la compañía Teatro Jingju de la Ópera de Shanghái, agrupación internacional reconocida por su aporte a una de las más emblemáticas tradiciones escénicas de China. Según la organización del festival, la agrupación ofrecerá dos presentaciones en Bogotá de la obra ‘Lu Ming’ (‘El llamado de los ciervos’), fortaleciendo así el intercambio cultural y la diversidad musical que caracteriza el evento. Además, esta edición está marcada por la celebración de los 50 años de la Ópera de Colombia y la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), quienes junto a otros ganadores de diversas convocatorias, enriquecerán la programación con su talento.

De acuerdo con la OFB, una de las actividades emblemáticas será la celebración del Día de la Ópera, que se llevará a cabo el 25 de octubre en un nuevo escenario: la Plaza de Mercado de Paloquemao, plazoleta de La Virgen, a partir de las 9:00 a. m. Este cambio de locación se comunicó a través de las redes sociales oficiales de la Orquesta Filarmónica y responde al deseo de acercar el arte y la música a distintos sectores de la ciudad.

La agenda, que se extiende hasta el 4 de noviembre, incluye recitales de piano, conciertos de canto, presentaciones de compañías nacionales e internacionales y participación de jóvenes talentos. Estos eventos se encuentran soportados por programas de estímulo como el Premio de Canto Ciudad Lírica, Premio Filarmónico de Canto y la Beca Filarmónica de Conciertos Didácticos. Toda esta información puede consultarse en detalle en el portal www.filarmonicabogota.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación y los horarios principales del Festival Ópera al Parque 2026 en Bogotá?

El Festival Ópera al Parque ofrece eventos desde el 25 de octubre hasta el 4 de noviembre, incluyendo la celebración del Día de la Ópera en la Plaza de Mercado de Paloquemao el 25 de octubre a las 9:00 a. m., recitales de piano y presentaciones del Teatro Jingju de la Ópera de Shanghái, entre otros, en diferentes escenarios de la ciudad. Todos los eventos tienen entrada libre hasta completar aforo.

¿Qué es el Teatro Jingju y cuál será su aporte en el Festival Ópera al Parque?

El Teatro Jingju de la Ópera de Shanghái es una compañía reconocida internacionalmente por su trabajo en la tradición escénica china. Durante el festival en Bogotá, será protagonista como invitado especial, presentando la obra ‘Lu Ming’ (‘El llamado de los ciervos’), lo que contribuye al intercambio cultural entre Colombia y China en el marco del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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