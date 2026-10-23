Por: El Espectador

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Este 23 de octubre se llevó a cabo una nueva jornada en el proceso judicial contra Sandra Liliana Ortiz Nova, quien se desempeñó como exconsejera presidencial para las Regiones durante el gobierno de Gustavo Petro. Ortiz es investigada por presunta participación en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según información de El Espectador. Durante la audiencia ante la jueza octava penal de Bogotá, la defensa de Ortiz interpuso una recusación, argumentando que la jueza ya había ejercido como jueza de control de garantías en el mismo caso. El abogado Mauricio Camacho señaló que el proceso debe ser dirigido por un funcionario judicial cuyo criterio no pueda ser puesto en duda, y sugirió que el expediente se asigne, por reparto, a otro juez distinto.

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Ortiz también intervino en la diligencia para manifestar su falta de confianza en la imparcialidad de la jueza. La exconsejera solicitó que la funcionaria se aparte del caso, insistiendo en que solo así se garantizaría un proceso justo. La jueza, ante estas solicitudes, optó por suspender la audiencia para dar trámite a la recusación. El proceso se reanudará el 11 de noviembre. Cabe recordar que en mayo, la defensa ya había promovido otra recusación que fue rechazada por no existir fundamentos jurídicos, como indicó la jueza en ese momento, señalando que no existía una investigación disciplinaria en su contra que la inhabilitara.

El propósito principal de la audiencia era definir las pruebas y testimonios que podría presentar Sandra Ortiz en su defensa. La Fiscalía sostiene que Ortiz habría servido como intermediaria para la entrega de millonarios sobornos a líderes del Congreso, con el objetivo de asegurar el respaldo necesario para votaciones de proyectos clave del gobierno en 2023. Los delitos por los cuales es señalada incluyen tráfico de influencias y lavado de activos. De acuerdo con dos informes conocidos por El Espectador, las comunicaciones extraídas del teléfono celular de Ortiz forman parte del material probatorio. Entre septiembre y noviembre de 2023, la exconsejera sostuvo decenas de llamadas con altos funcionarios y exfuncionarios implicados, incluyendo a Carlos Ramón González, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Iván Name y Andrés Calle. Según los registros de la Fiscalía, en octubre de 2023 se habrían entregado COP 3.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name, en dos pagos entregados por Ortiz, episodios que fueron reconstruidos hasta el detalle del desplazamiento y reuniones, presuntamente coordinados mediante mensajes y llamadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue recusada la jueza del caso Sandra Ortiz y qué es una recusación judicial?

La jueza octava penal de Bogotá fue recusada por la defensa de Sandra Ortiz porque, según se argumentó, había intervenido previamente como jueza de control de garantías en el mismo proceso. La defensa considera que esto podría afectar la objetividad e imparcialidad requerida para juzgar el caso, motivo por el cual pidió que el expediente sea reasignado. La recusación judicial es una herramienta legal que permite apartar a un funcionario si existen motivos fundados para dudar de su imparcialidad.

¿Cuáles son las pruebas de la Fiscalía contra Sandra Ortiz en el caso Ungrd?

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía, se encuentran los registros de llamadas y mensajes del teléfono de Sandra Ortiz, los cuales muestran frecuentes comunicaciones con distintos implicados en el caso Ungrd. Los investigadores también reconstruyeron las presuntas entregas de dineros ilícitos con fechas, montos y lugares específicos, como residencias y reuniones, para sustentar los cargos de tráfico de influencias y lavado de activos contra la exfuncionaria.

Polémicas y logros de Petro

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En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.