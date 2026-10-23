Por: Portal Bogotá

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La educación continúa posicionándose como una de las máximas prioridades en la agenda de Bogotá. Bajo este propósito, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) ha extendido una invitación a las y los jóvenes recién egresados de colegios en Bogotá, quienes ya han sido admitidos o se encuentran matriculados en alguna universidad, a explorar las alternativas de financiación que brinda la iniciativa 'Amplía U'. Este programa, diseñado en alianza estratégica entre la Agencia Atenea, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y once instituciones de educación superior, cuenta con el apoyo de la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios. De acuerdo con la información oficial, el fin principal es ampliar el acceso a la educación superior y permitir que los jóvenes bogotanos cuenten con más caminos para solventar los costos de matrícula.

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Para postularse a 'Amplía U', existen tres requisitos esenciales que toda persona interesada debe cumplir. En primer lugar, la edad es un factor determinante: se exige tener hasta 28 años al momento de iniciar el proceso. El segundo requisito implica haber culminado la educación básica o media en una institución educativa de Bogotá, con el objetivo de mantener el enfoque territorial de este beneficio. Finalmente, es indispensable haber sido admitido o encontrarse matriculado en un programa de pregrado de alguna de las universidades participantes.

La convocatoria admite acompañamiento familiar: si la persona interesada es menor de edad, padres, madres o acudientes legales pueden avanzar con la inscripción, siempre y cuando se autorice la postulación en calidad de representante legal.

El proceso de exploración y postulación es sencillo, ya que las personas pueden consultar todas las alternativas disponibles en el sitio web oficial de la iniciativa (ampliau.garantiasmd.com). El registro inicial constituye solo el primer paso, ya que la aprobación final dependerá de que cada aspirante cumpla rigurosamente con los requisitos exigidos por la universidad y demás condiciones establecidas. Es fundamental entender que el registro no supone la garantía inmediata del crédito estudiantil, sino iniciar un proceso de revisión y evaluación particular en cada caso.

'Amplía U' se consolida, así, como una respuesta articulada para quienes buscan continuar su formación profesional en la capital, aportando opciones concretas de apoyo financiero y reduciendo barreras en el acceso a la universidad, según informa la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea).

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la financiación de ‘Amplía U’ en Bogotá?

Los requisitos principales para acceder a la financiación ofrecida por la iniciativa ‘Amplía U’ en Bogotá son tener hasta 28 años al momento de la aplicación, haber estudiado en un colegio de Bogotá y estar admitido o matriculado en un programa de pregrado de alguna de las universidades participantes. Además, los padres o acudientes pueden hacer la inscripción si el estudiante es menor de edad, pero se requiere la autorización del representante legal.

¿Cómo es el proceso de postulación para la financiación de matrícula universitaria en ‘Amplía U’?

La postulación inicia al ingresar a la página ampliu.garantiasmd.com, donde se pueden consultar las alternativas de financiación y realizar el registro. Es importante tener en cuenta que este primer paso no garantiza la aprobación del crédito, ya que cada inscripción está sujeta al cumplimiento de requisitos y condiciones propias de las instituciones educativas asociadas a la iniciativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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