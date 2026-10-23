Por: Portal Bogotá

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El teatro independiente encuentra un nuevo espacio de apoyo en Bogotá, específicamente de la mano de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en colaboración con Teatridanza. Según información publicada en el portal oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, ambas entidades invitan a la ciudadanía al espectáculo ‘Cuentos de Mache’, el cual se llevará a cabo el sábado 24 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m. en el Teatro de la Montaña. Esta propuesta se convierte en una alternativa cultural diferente, pues la entrada estará basada en el trueque de alimentos o elementos de aseo, un llamado tanto a la solidaridad como al disfrute artístico en comunidad.

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La función ‘Cuentos de Mache’ estará a cargo de las Marionetas de Henry Sierra y está diseñada para públicos de todas las edades. El espectáculo promete una experiencia que combina la destreza escénica característica del teatro de marionetas, el humor y la música. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la intención de este evento es no solo acercar a la ciudadanía al teatro de muñecos sino también brindar un espacio para el encuentro familiar. En palabras del portal citado, “las marionetas cobran vida para llevar al público a un universo en el que todo parece posible”, invitando a la niñez, la juventud y los adultos a explorar la fantasía y redescubrir la magia de la narración escénica.

El evento busca que personas de toda edad encuentren motivos para reír, sorprenderse y dejar volar la imaginación. Tal como destaca la información publicada por las entidades organizadoras, la propuesta permite a los asistentes compartir, disfrutar y vibrar en conjunto, conectando distintas generaciones por medio del juego, el asombro y la creatividad. La iniciativa de trueque como mecanismo de entrada llama la atención al plantear una modalidad de acceso alternativa, donde cada aporte se convierte en una forma de participación solidaria y construcción de tejido social.

La cita para deleitarse con ‘Cuentos de Mache’ será en la carrera 13 Este No. 97-10, kilómetro 5 vía La Calera, en la localidad de Chapinero, UPZ 89 San Isidro Patios. Así, Bogotá refuerza su apuesta por el arte independiente y el fortalecimiento de los espacios culturales accesibles para todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la temática y propuesta del espectáculo 'Cuentos de Mache' en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ‘Cuentos de Mache’ es un espectáculo de marionetas dirigido a todas las edades en el que se combinan humor, música y aventuras. La obra invita al público a dejar volar la imaginación y a sorprenderse con personajes singulares, mostrando el potencial expresivo del teatro de muñecos y fomentando la conexión familiar a través del arte escénico.

¿Cómo funciona el ingreso por trueque a la función de 'Cuentos de Mache' en el Teatro de la Montaña?

La entrada al espectáculo ‘Cuentos de Mache’, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Teatridanza, no requiere pago monetario. El ingreso se realiza por medio del trueque, es decir, cada asistente puede acceder a la función entregando alimentos o elementos de aseo, lo que fomenta la solidaridad y permite que más personas participen en la actividad cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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