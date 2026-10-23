Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la preparación ante emergencias ha sido reforzada mediante ejercicios que involucran tanto a servidores públicos como a la ciudadanía, de acuerdo con la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. La prevención y la capacidad de actuar oportunamente han sido los elementos centrales durante la más reciente jornada desarrollada en la ciudad. Según información compartida por la Alcaldía Local de San Cristóbal, en el marco del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán organizó un ejercicio en sus instalaciones. Esta actividad congregó a servidores, contratistas, miembros de la brigada de emergencias y ciudadanos presentes en la sede, con el fin de fortalecer las medidas de prevención y los protocolos de respuesta frente a situaciones que impliquen riesgo.

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Durante el simulacro se recreó un sismo de magnitud 7,2, desarrollo que contó con el acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Cruz Roja. Estos organismos apoyaron la validación de los procedimientos de evacuación, lo que permitió a los participantes identificar rutas seguras y reconocer los puntos de encuentro designados en la sede de la alcaldía. En ese contexto, la jornada se enfocó en registrar los tiempos de salida y llegada de las personas, contribuyendo a evaluar la eficacia del ejercicio y detectar aspectos susceptibles de mejora.

De acuerdo con el equipo local de Gestión del Riesgo, este tipo de simulacros ha generado avances notables en los tiempos de evacuación. Actualmente, el intervalo máximo entre la llegada de la primera y la última persona a los puntos de encuentro es de hasta dos minutos, mientras que en ocasiones previas este promedio ascendía a cerca de cinco minutos. Para las autoridades, tales resultados demuestran la relevancia de los procesos de capacitación y sensibilización adelantados en la alcaldía.

De manera complementaria, la Alcaldía Local de San Cristóbal dispone de una brigada de emergencias conformada por aproximadamente 30 personas, quienes cuentan con funciones delimitadas. Estos integrantes han recibido capacitación en áreas como manejo de extintores, atención de primeros auxilios y soporte a emergencias, con el respaldo de organismos especializados. El contar con este grupo capacitado garantiza una reacción ágil ante distintos escenarios de riesgo, entre ellos sismos, incendios y deslizamientos.

Un aspecto destacado de la jornada es la participación ciudadana, que permitió evidenciar cómo la solidaridad y la acción colectiva facilitan la respuesta organizada ante emergencias. Conforme al balance realizado por el equipo organizador, incluso aquellos ciudadanos que desconocían que se trataba de un simulacro lograron evacuar correctamente gracias a las señales de alerta, sin incidentes significativos. Finalmente, la Alcaldía invitó a la comunidad a participar en capacitaciones, estar informada sobre rutas de evacuación y seguir las recomendaciones de las autoridades, reconociendo que la prevención es una tarea compartida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de realizar simulacros de emergencia en entidades públicas en Bogotá?

Los simulacros permiten evaluar y mejorar los tiempos de evacuación, fortalecer la capacitación del personal y de la ciudadanía, y preparar a las instituciones para dar una respuesta organizada ante un evento real. De acuerdo con información de la Alcaldía Local de San Cristóbal, estas actividades han reducido significativamente el tiempo de evacuación y han promovido la identificación de rutas seguras y puntos de encuentro.

¿Qué es una brigada de emergencias y cuál es su función en la Alcaldía Local de San Cristóbal?

Una brigada de emergencias es un grupo capacitado para actuar en los primeros momentos de una emergencia, apoyando tanto la evacuación como la atención inicial de incidentes. Según la Alcaldía Local de San Cristóbal, está compuesta por unas 30 personas con formación en el manejo de extintores, primeros auxilios y respuesta ante varios tipos de riesgo, lo que asegura una reacción inmediata y coordinada en situaciones críticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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