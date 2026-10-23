Por: Portal Bogotá

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El próximo sábado 24 de octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá mantendrá activas las restricciones de movilidad conocidas como pico y placa para varias categorías de vehículos, aunque con excepciones puntuales, según lo establecido en el calendario oficial. Esta medida, ampliamente difundida por los canales oficiales de la SDM, busca regular la circulación vehicular en la capital, reducir los niveles de congestión y contribuir al control ambiental.

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Es fundamental que usted tenga en cuenta que el sábado no aplica la restricción de pico y placa para vehículos particulares. En ese sentido, los ciudadanos que utilicen automóviles de uso personal podrán circular sin restricciones durante toda la jornada. Sin embargo, para los demás tipos de vehículos, la normativa sigue vigente y debe cumplirse de manera estricta para evitar sanciones, como lo recalca la SDM.

Para los taxis, el pico y placa rige de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. El sábado 24 de octubre de 2026, solo podrán circular aquellos cuyo número de placa termine en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Esta misma restricción aplica para los vehículos de transporte especial, conocidos comúnmente como vehículos de “placa blanca”. Ambos grupos deben cumplir con la normativa en los horarios señalados, de acuerdo con la información oficial del portal de la SDM.

Por su parte, los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad están sujetos a un control particular. Su restricción opera los días sábados entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., definiendo la circulación según el último dígito de la placa. Para el sábado 24 de octubre de 2026, podrán transitar únicamente los camiones cuya placa termine en 1, 3, 5, 7 y 9, conforme a lo señalado por la entidad de movilidad de Bogotá. Cabe resaltar que esta restricción para los vehículos pesados no se aplica los domingos ni días festivos.

Antes de programar cualquier actividad o desplazamiento para este día, es esencial revisar cuidadosamente si el vehículo que planea usar se encuentra dentro de las excepciones o no. De esta manera, usted evitará multas o contratiempos en su rutina, siguiendo siempre las actualizaciones que ofrezca la Secretaría Distrital de Movilidad en sus canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos tienen restricción de pico y placa en Bogotá el sábado 24 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el sábado 24 de octubre de 2026 tienen restricción los taxis y los vehículos de transporte especial, salvo aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Los vehículos de carga de más de 20 años de antigüedad solo pueden circular si terminan en 1, 3, 5, 7 y 9.

¿El pico y placa aplica para vehículos particulares en Bogotá los sábados?

No, según lo informado por la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida de pico y placa no aplica para vehículos particulares los sábados en Bogotá, por lo cual los propietarios pueden circular libremente durante toda la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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