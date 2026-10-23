Por: Portal Bogotá

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Víctimas del conflicto armado y firmantes del Acuerdo de Paz que antes se encontraban en bandos opuestos presentarán en Bogotá sus proyectos emprendedores, luego de culminar un proceso de formación empresarial de once semanas. El evento, titulado 'Zeré Fest: innovación para la paz', permitirá visibilizar el trabajo de quienes buscan transformar sus realidades por medio del emprendimiento. De acuerdo con la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, esta primera edición se realizará el sábado 24 de octubre en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. La entrada es gratuita para la ciudadanía, que podrá conocer y apoyar 20 marcas de impacto social y a 10 ganadores del programa Nodriza, todos liderados por víctimas o firmantes del Acuerdo de Paz.

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El festival no solo ofrece una muestra comercial, sino también una agenda académica compuesta por cuatro espacios entre conversatorios y talleres, en una jornada de ocho horas. Entre dichos espacios se abordarán temas como el papel de la moda en la reconciliación, los retos de los modelos de negocio con propósito, el rol de las universidades en la construcción de paz y la importancia de la comunicación narrativa en procesos de transformación social. Algunos de los talleres estarán moderados por referentes como Natalia Cuartas Ocampo, cofundadora de Zeré, y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.

Las empresas presentes en el Zeré Fest, identificadas desde la Ruta de Inclusión Socioeconómica de la Consejería, incluyen marcas de moda, café especial, productos basados en cultivos alternativos y bienes artesanales. Sus propuestas se extienden más allá de lo comercial, pues comparten el objetivo de reducir desigualdades estructurales y aportar a la sostenibilidad de la paz urbana. Natalia Cuartas Ocampo afirma: "Para que la paz sea duradera, quienes vivieron la guerra y quienes firmaron el Acuerdo necesitan poder vivir dignamente de su trabajo".

Detrás de la organización están Zeré—corporación dedicada a la innovación social e inclusión productiva de víctimas y firmantes—, Coffee Mentoring, plataforma de apoyo a emprendedores, y la Alcaldía Mayor de Bogotá. La Ruta de Inclusión Socioeconómica es una de las grandes apuestas de la Consejería de Paz, con el fin de conectar a este sector de la población con empleo formal y emprendimiento, acciones que contribuyen a una vida digna en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Zeré Fest para víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz?

Durante el Zeré Fest, se podrán conocer los emprendimientos de víctimas y firmantes, participar en una muestra comercial con 20 marcas y asistir a conversatorios y talleres gratuitos sobre moda para la paz, retos del emprendimiento social, educación y narrativas de transformación.

¿Cuáles son las marcas y proyectos destacados en el Zeré Fest de Bogotá?

El Zeré Fest destaca marcas como Arabella, Atelier Juana Martina, Manos de Monte y La Veranera, entre otras, donde se reflejan procesos de reconciliación, innovación social y la apuesta por productos que aportan a la construcción de paz y la inclusión socioeconómica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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