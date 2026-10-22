Por: Portal Bogotá

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El Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá será escenario de una propuesta musical profunda y cargada de sentido, titulada Hasta que amemos la vida, que encabeza el músico César López. Este concierto, según la información oficial de Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, tiene su cita el 3 de noviembre de 2026 a las 8 p. m., con ingreso a través de boletería. Se trata de una experiencia que reúne canciones, relatos y voces de territorios que han decidido apostar por la paz como forma de vida.

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El origen de este proyecto estuvo rodeado de incertidumbre: no parecía haber un lugar adecuado para concretar el evento y el equipo de César López vivió momentos difíciles, frente a la posibilidad real de que la experiencia no se pudiera realizar. Como narra el propio artista, recibieron mensajes de apoyo que los motivaron a insistir y finalmente lograron materializar este encuentro musical. Esa convicción de no rendirse, a pesar de las adversidades, es el espíritu que le da vida al concierto.

Hasta que amemos la vida cobra relevancia no solo por su trasfondo artístico, sino también por el contexto en el que se presenta. César López, con más de treinta años de recorrido por comunidades afectadas por el conflicto armado, transformó ese aprendizaje y esas historias en canciones. Su símbolo más reconocido es la Escopetarra, instrumento creado a partir de un fusil, que representa cómo un objeto de violencia puede convertirse en un emblema de esperanza.

El evento adquiere aún mayor significado al coincidir con el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Compartirán escenario figuras destacadas en la construcción de memoria y la defensa de los derechos humanos como Patricia Ariza, Vera Grabe, Gloria Cuartas, Adriana Vásquez, Brigitte Baptiste y la colectiva Resistencia Chiquita. A ellas se unirán las voces de Adriana Lucía y Majida Issa, junto al coro de la Universidad Pedagógica Nacional y las madres de la organización MAFAPO (Madres de Falsos Positivos), símbolo de la búsqueda de verdad y justicia.

La experiencia comienza desde las 6 p. m. con la apertura de puertas y actividades previas, que incluyen una exposición de serigrafía y cartelismo, además de la intervención Te busco del proceso Ausentes, estrellas presentes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, orientada a reflexionar sobre la desaparición forzada. El concierto de dos horas aspira a ser un espacio para dialogar entre memorias, duelos y esperanza, en palabras del propio López, “por la esperanza radical, por la no violencia, por la vida, por la memoria y por la justicia social”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué representa la Escopetarra de César López en el contexto del concierto 'Hasta que amemos la vida'?

La Escopetarra, instrumento creado por César López a partir de un fusil, simboliza la transformación de la violencia en manifestación artística y pacífica. En el concierto Hasta que amemos la vida, la Escopetarra será una imagen poderosa de lo que puede suceder cuando un objeto vinculado con la guerra cambia de sentido y se encamina hacia la vida y la construcción de paz.

¿Cuál es el significado del concierto 'Hasta que amemos la vida' en el décimo aniversario del Acuerdo de Paz?

El concierto tiene un valor especial al realizarse a diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Es un homenaje a quienes han trabajado por la memoria, la justicia y la reconciliación, y busca reunir a artistas, defensores de derechos humanos y víctimas en un acto que reflexiona sobre el pasado y reafirma el compromiso con un futuro de paz en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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