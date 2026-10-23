Por: El Espectador

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Viviane Morales, quien en el pasado ocupó los cargos de fiscal General y ministra de Educación, vuelve al gobierno como alta comisionada para la Paz bajo la administración de Abelardo de la Espriella. Así lo confirmó la oficina de Presidencia, señalando que Morales tendrá el reto de definir la estrategia de paz, una función clave que el propio presidente había criticado durante su campaña.

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Además, Morales asume la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, una entidad que cumple diez años desde la suscripción de un histórico acuerdo con las extintas Farc. El comunicado presidencial cita textualmente: "El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, designó a Viviane Morales Hoyos como Consejera Comisionada de Paz, quien también asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz". De acuerdo con la comunicación, la nueva Consejera no solo revisará la aplicación de los acuerdos, sino que también evaluará si los compromisos se han cumplido a cabalidad, verificando especialmente el uso de recursos públicos y detectando fallos que dificultan la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de la población.

El gobierno, justificando la elección de Morales, aseguró que esta decisión se alinea con su intención de analizar el balance de una supuesta "falsa paz", desmontar estructuras burocráticas consideradas innecesarias y eliminar el uso político de discursos relacionados con la paz, según la Presidencia. Morales estará al frente de la revisión de las políticas existentes y propondrá reformas o cambios estructurales cuando identifique desvíos en los fines institucionales.

La vuelta de Morales ocurre tras su salida como ministra de Educación, cargo que dejó menos de un mes después de tomar posesión por motivos personales, siendo reemplazada entonces por Ilva Myriam Hoyos. Otra de las tareas inmediatas como cabeza de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz será afrontar el pronunciamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante la petición de Colombia de eliminar el tema de la reforma rural del mandato de la Misión de Verificación, asunto que el gobierno considera competencia exclusiva del Estado colombiano.

En el comunicado donde oficializó su nuevo rol, el Ejecutivo enfatizó que "la falsa paz no será una política permanente de Estado", recalcando la importancia de justicia, cumplimiento de la ley y seguridad como elementos imprescindibles para lograr una verdadera paz, en la cual se priorice la reparación de las víctimas y la transparencia gubernamental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones tendrá Viviane Morales como alta comisionada para la Paz?

Morales tendrá la tarea de liderar una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos de paz, evaluando los niveles de cumplimiento, supervisando los recursos públicos y detectando fallos institucionales que afectan la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad. Además, impulsará revisiones a las políticas vigentes y coordinará reformas o desmontaje de estructuras burocráticas, según el comunicado de la Presidencia.

¿Por qué fue designada Viviane Morales como directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz?

De acuerdo con el comunicado oficial, la designación de Morales responde a la decisión del gobierno de analizar en profundidad el cumplimiento de los acuerdos y desmontar estructuras que, según consideran, han desviado los fines del acuerdo. Su perfil y experiencia previa la sitúan como la encargada de fortalecer el seguimiento, proponer cambios y garantizar que la política de paz refleje resultados concretos en justicia y seguridad.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.