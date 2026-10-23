Por: Portal Bogotá

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‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ es una estrategia que busca acercar los servicios del Distrito a diferentes territorios de la capital, facilitando que la ciudadanía acceda de manera sencilla a la oferta institucional. En este contexto, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá desarrolló el evento SuperCADE Móvil ‘Feria A Tu Servicio’ en la localidad de Usme, llevando de forma directa la atención estatal a los habitantes de este sector.

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El evento se realizó en el parque fundacional de Usme y permitió a la comunidad acceder a varios servicios y oportunidades sin la necesidad de realizar desplazamientos extensos dentro de la ciudad. Según información proporcionada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el propósito principal fue responder a las necesidades de la gente “desde el territorio”, una meta especialmente relevante en Usme considerando la vocación agrícola y campesina que caracteriza a la localidad.

En la jornada participaron más de 55 entidades públicas que pusieron a disposición de los ciudadanos sus servicios, distribuidos en ocho rutas de atención. Estas abarcaron áreas como empleabilidad y emprendimiento, salud y bienestar, vivienda y catastro, educación y formación, cuidado y bienestar animal, movilidad, justicia y derechos, y bienestar social. Los asistentes pudieron encontrar en un solo lugar la información, orientación y atención requeridas para múltiples trámites, acompañados por personal especializado de cada entidad.

Testimonios recogidos por la Secretaría General de la Alcaldía reflejan el impacto positivo de la iniciativa. Marlem Chona, habitante de Usme y participante en la feria, expresó: “Este evento fue muy importante porque muchas veces se nos dificulta desplazarnos hacia las sedes de las entidades y con la feria llegaron a nuestra comunidad de Usme, prestaron un gran servicio y atendieron nuestras solicitudes y consultas”.

La Feria A Tu Servicio, enmarcada en la estrategia de atención ciudadana y el SuperCADE Móvil, respondió a la necesidad de disminuir las barreras de acceso a la oferta pública y de fortalecer la relación entre la institucionalidad y la comunidad de Usme. De esta manera, el evento contribuyó a lograr que la oferta del Distrito sea cada vez más accesible y pertinente para los habitantes de esta localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofreció la feria SuperCADE Móvil en Usme?

La feria SuperCADE Móvil ‘A Tu Servicio’ en Usme ofreció servicios en empleabilidad y emprendimiento, salud y bienestar, vivienda y catastro, educación y formación, cuidado y bienestar animal, movilidad, justicia y derechos, y bienestar social, brindados por más de 55 entidades presentes en el evento, según la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Qué es la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y cómo beneficia a Usme?

La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ busca acercar los servicios institucionales del Distrito a diferentes territorios, facilitando el acceso directo para los ciudadanos. En Usme, ha permitido superar dificultades de desplazamiento y brindar atención personalizada en la misma localidad, lo que contribuye a mejorar la relación entre instituciones públicas y comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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