Por: Portal Bogotá

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Detectar a tiempo las enfermedades puede marcar una gran diferencia en la salud de las mujeres en Bogotá, de acuerdo con la plataforma ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. En la capital se ha fortalecido el acceso a los servicios destinados a la promoción y prevención, con especial atención en la detección temprana del cáncer de cuello uterino y de mama. La importancia de estas estrategias radica en que la intervención oportuna facilita el seguimiento y el tratamiento oportuno de enfermedades, lo que puede cambiar radicalmente el pronóstico de quienes se ven afectadas.

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Una de las principales tácticas implementadas en Bogotá consiste en facilitar a las mujeres la toma gratuita de citología en distintos centros de salud. Esta prueba, que permite identificar alteraciones en las células del cuello uterino, puede solicitarse tanto en la Red Pública Hospitalaria como a través de la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la que cada mujer esté afiliada. Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Salud ha hecho un llamado a realizar estos chequeos, recordando que ni la inteligencia artificial ni los dispositivos móviles pueden sustituir la percepción del propio cuerpo y la información médica que brinda un examen.

En una publicación divulgada por la Secretaría de Salud en la red social X, la entidad subrayó: "Tu celular y la IA saben lo que buscas. Tus redes, lo que te gusta ver. Pero NO pueden saber cómo sientes tu cuerpo y cómo está tu salud. La citología y la prueba de VPH sí pueden ayudarte a detectar a tiempo. Hazte el chequeo, #DespuésEsTarde", incentivando así la prevención antes de la aparición de síntomas.

Las autoridades sanitarias sugieren ciertas recomendaciones específicas antes de realizarse una citología: no estar en periodo menstrual, no haber tenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas y evitar el uso de óvulos, cremas o duchas vaginales en el mismo lapso. Esto ayuda a garantizar la precisión de los resultados. Finalmente, se invita a las mujeres a no esperar señales o síntomas para cuidar de su salud y consultar los puntos de atención disponibles, que pueden encontrarse en los canales oficiales de la Secretaría de Salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las mujeres acceder a la citología gratis en Bogotá?

Las mujeres interesadas pueden acudir a los centros de salud o a la Red Pública Hospitalaria para informarse y realizarse la citología sin costo. Además, pueden solicitar una cita directamente por medio de su EPS, según información publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y la Secretaría Distrital de Salud.

¿Cuáles son las recomendaciones antes de hacerse la citología en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, antes de hacerse una citología se recomienda no estar en el periodo menstrual, evitar relaciones sexuales durante las 48 horas previas y no usar óvulos, cremas ni duchas vaginales en el mismo período. Este cuidado previo ayuda a obtener resultados más precisos y fiables.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.