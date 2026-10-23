Por: Portal Bogotá

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Bogotá, bajo la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, continúa implementando acciones para transformar los espacios públicos de la ciudad en áreas más seguras y transitables para sus habitantes. De acuerdo con información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el trabajo articulado entre los Gestores de Convivencia y funcionarios de la Alcaldía Local de Barrios Unidos permitió intervenir puntos críticos que estaban siendo ocupados por habitantes de calle y estructuras improvisadas conocidas como cambuches.

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El primer operativo tuvo lugar en la carrera 57 con calle 73, donde los funcionarios abordaron a una mujer habitante de calle. Según lo reportado por el Distrito, a la persona se le ofreció acceso a los centros de atención institucional destinados a este sector vulnerable de la población. Tras aceptar retirarse voluntariamente, el equipo procedió a desmontar la estructura del cambuche, retirando plásticos, bolsas, piedras, palos, textiles y un colchón que obstaculizaban el paso en un área destinada para peatones. En el proceso, a la ciudadana también se le incautó un arma blanca, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Posteriormente, la jornada continuó en la calle 72 con carrera 20, justo al lado de las obras del Metro de Bogotá. Allí se identificó la ocupación de una senda peatonal por parte de habitantes de calle, quienes tenían en su poder armas blancas que fueron incautadas con el apoyo de uniformados de la Policía de Bogotá. La situación fue gestionada mediante un diálogo, logrando que los ocupantes entregaran una carreta y se desplazaran del espacio público intervenido. Durante la intervención también se retiraron residuos voluminosos como basura, restos de alimentos, dos inodoros y bolsas llenas de cableado eléctrico.

En total, el Distrito logró recuperar siete metros cuadrados de espacio público, desmontar una estructura no convencional, incautar una carreta y retirar ocho metros cúbicos de material voluminoso. Asimismo, se acercó la oferta institucional a nueve habitantes de calle. Todo esto evidencia el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía, quienes mediante denuncias y monitoreo buscan que Bogotá avance en la recuperación de sus calles y la prevención de focos de inseguridad. La Alcaldía de Bogotá recordó la importancia de reportar hechos contrarios a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, vital en la lucha contra la criminalidad.

¿Cómo actúa la Alcaldía de Bogotá frente a la ocupación del espacio público por habitantes de calle?

La Alcaldía de Bogotá, con el apoyo de los Gestores de Convivencia y la Policía local, realiza intervenciones puntuales en zonas ocupadas por habitantes de calle, desmontando estructuras improvisadas y retirando elementos voluminosos. Además, ofrece alternativas institucionales y servicios sociales a quienes ocupan estos espacios para facilitar su reintegración y garantizar la seguridad en la ciudad, de acuerdo con lo reportado por el Distrito.

¿Qué medidas toma el Distrito para garantizar la seguridad durante las intervenciones en espacio público?

Durante estas jornadas, el Distrito incauta armas blancas y otros elementos que puedan poner en riesgo la seguridad, además de contar con el acompañamiento de uniformados de la Policía de Bogotá. El proceso incluye el diálogo con ocupantes, la gestión de residuos y la invitación a utilizar la oferta de servicios, siempre priorizando la integridad de todos los involucrados, según la información de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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