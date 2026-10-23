Por: Portal Bogotá

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Bogotá, bajo el lema “Bogotá, mi ciudad, mi casa”, confirma su posición como un destino turístico relevante en Colombia. Según el portal Bogotá.gov.co, la capital se caracteriza por su patrimonio histórico, su riqueza cultural, su gastronomía variada y la amplia agenda de actividades. Ahora, Bogotá suma otro motivo para destacarse en el ámbito internacional: la inclusión de tres de sus hoteles en la selección 2026 de la reconocida Guía Michelin, que premia la calidad y excelencia de hoteles emblemáticos en el mundo.

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De acuerdo con la información proporcionada por Bogotá.gov.co, el Four Seasons Hotel Bogotá y el Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá recibieron por primera vez una Llave Michelin. Por su parte, el Hotel Casa Legado mantuvo el reconocimiento que ya había obtenido en ediciones anteriores. Con este logro, Bogotá suma tres establecimientos distinguidos en la selección, destacándose por el diseño, la calidad del servicio, la personalidad y la experiencia que brindan a los huéspedes.

Estos hitos no son un logro aislado. Como resalta Bogotá.gov.co, Colombia cuenta con 11 hoteles reconocidos con Llaves Michelin en destinos como Cartagena, Medellín, Guatapé, Armenia, Bahía Solano, Barichara, Cali y Palomino. La presencia de los establecimientos bogotanos en esta guía internacional contribuye a mejorar la proyección de la ciudad ante viajeros, tanto nacionales como extranjeros, que buscan nuevas experiencias y destinos de alta calidad.

El reconocimiento por parte de la Guía Michelin, según señala Bogotá.gov.co, representa además una oportunidad única para seguir fortaleciendo el turismo en la ciudad. También permite visibilizar una urbe con una identidad diversa y una oferta que integra patrimonio, cultura y memoria viva. Este contexto coloca a Bogotá dentro del circuito internacional del turismo orientado a la calidad y la autenticidad en la experiencia de los visitantes.

Además de la distinción en hospedaje, la gastronomía capitalina es resaltada como parte fundamental de la experiencia turística. Los visitantes encuentran una agenda cultural y de entretenimiento permanente, con festivales, conciertos, exposiciones y actividades durante todo el año, tal como señala el portal Bogotá.gov.co, ofreciendo alternativas tanto para quienes llegan por primera vez como para quienes buscan redescubrir la ciudad desde una perspectiva renovada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hoteles de Bogotá recibieron la Llave Michelin y qué significa este reconocimiento?

De acuerdo con Bogotá.gov.co, los hoteles Four Seasons Hotel Bogotá y Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá obtuvieron por primera vez la Llave Michelin, mientras que el Hotel Casa Legado mantuvo el reconocimiento de ediciones anteriores. La Llave Michelin es una distinción otorgada por la Guía Michelin que resalta alojamientos por su diseño, calidad del servicio, personalidad y la experiencia que brindan a los viajeros.

¿Cómo influyen las distinciones internacionales como la Guía Michelin en el turismo de Bogotá?

Según la información de Bogotá.gov.co, la inclusión de hoteles capitalinos en la Guía Michelin contribuye a fortalecer la imagen de Bogotá como destino turístico de calidad. Este tipo de reconocimientos proyecta a la ciudad ante turistas interesados en vivir experiencias auténticas y eleva el perfil de la oferta de hospedaje y servicios en el escenario internacional.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).