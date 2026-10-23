Por: El Espectador

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Un mes después de instalar semáforos en la glorieta ubicada en la intersección de la calle 63 con carrera 50, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó una disminución del 85 % en los conflictos viales entre vehículos y un significativo aumento en el número de peatones que usan este cruce. El inicio de esta intervención, que despertó escepticismo entre los conductores por el posible aumento en los tiempos de viaje, tuvo lugar el 20 de septiembre, de acuerdo con la entidad.

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Los resultados, presentados por la Secretaría de Movilidad, muestran que el flujo peatonal diario pasó de 590 a más de 1.200 personas cruzando por la glorieta. A nivel vehicular, el tiempo necesario para recorrer la calle 63 se redujo hasta en dos minutos durante las mañanas, mientras que los buses TransMiZonales mantuvieron una velocidad promedio de 28,5 kilómetros por hora. La glorieta conecta los barrios Teusaquillo y Barrios Unidos, además de encontrarse cerca de lugares como el Parque de los Novios y el Complejo Acuático el Salitre, que suelen recibir una alta afluencia de visitantes, sobre todo los fines de semana.

La intervención incluyó la incorporación de señales que regulan el paso de carros, bicicletas y peatones. Antes, quienes transitaban a pie debían atravesar entre vehículos en movimiento, lo que restringía el uso seguro del cruce. Según la Secretaría, hasta el 13 de octubre, los pulsadores peatonales registraron más de 28.000 activaciones, con un promedio diario cercano a 1.200 solicitudes de cruce, cifra que aumenta los fines de semana. Además, la percepción de seguridad de quienes usan el cruce subió de 48,7 % a 87,3 %, según una encuesta realizada a 513 personas, principalmente peatones y ciclistas.

Es importante aclarar que la reducción del 85 % corresponde a los conflictos viales, que son situaciones en las que varios vehículos están cerca de colisionar y uno de los involucrados debe cambiar de trayectoria o detenerse para evitar un accidente, y no necesariamente a la cantidad de siniestros con lesionados o fallecidos. Según los datos de la entidad, todavía no se dispone de una comparación sobre hechos graves ocurridos tras la implementación de la medida.

En cuanto al tránsito de ciclistas, la medición reveló un aumento de casi el 5 % en el flujo por la glorieta, incentivando el uso de la ciclorruta habilitada en la carrera 50 y de los cruces señalizados, en lugar de arriesgarse entre el tráfico mixto. El Distrito, al anunciar la intervención, expresó que buscaba mejorar la seguridad y orden para peatones y ciclistas.

No obstante, durante las tardes, algunos recorridos por la carrera 50 han registrado aumentos en los tiempos de viaje, por lo que la Secretaría ajustará los ciclos de semáforos para optimizar la circulación sin sacrificar los cruces seguros habilitados. Este caso ha abierto el debate sobre la utilidad de semáforos dentro de glorietas, tradicionalmente pensadas para agilizar el flujo vehicular, pero la administración defiende que el diseño debe priorizar la seguridad de todos los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la instalación de semáforos en la glorieta de la calle 63 redujo los conflictos viales?

La regulación del flujo mediante semáforos permitió asignar tiempos claros de paso para diferentes usuarios, evitando los cruces simultáneos y las situaciones de riesgo en las que vehículos debían frenar abruptamente o modificar su recorrido. Según la Secretaría de Movilidad, esto disminuyó las interacciones peligrosas, mejorando la organización y la percepción de seguridad en la glorieta.

¿Qué son los conflictos viales y cómo se diferencian de los siniestros en movilidad?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad, los conflictos viales son incidentes en los que vehículos están a punto de chocar y alguno debe cambiar de comportamiento para evitar el choque, mientras que los siniestros en movilidad incluyen choques efectivos con personas lesionadas o fallecidas. La reducción reportada se refiere a los primeros, y no al registro de accidentes graves.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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