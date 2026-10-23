Por: Portal Bogotá

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Los sábados, desplazarse desde Bogotá hacia el norte ha mostrado mejoras notables en los tiempos de viaje, especialmente para quienes transitan por la autopista Norte y la carrera Séptima. Esta situación resulta del piloto implementado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que restringe la circulación en la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245, permitiendo durante ciertas horas el tránsito únicamente en sentido sur – norte. De acuerdo con la SDM, la medida se mantendrá vigente durante los próximos cuatro sábados, mientras continúan evaluando su impacto y beneficios para los viajeros que se dirigen hacia los municipios de la Sabana Norte de Cundinamarca.

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El monitoreo realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad evidenció una reducción significativa de los tiempos de desplazamiento. En la autopista Norte, el tiempo promedio de viaje en sentido sur – norte disminuyó en cerca de 18 minutos, bajando de 51,63 a 33,21 minutos. Por su parte, en la carrera Séptima, la reducción fue cercana a los 13 minutos, pasando de 33,37 a 20,77 minutos. Además, las velocidades promedio aumentaron considerablemente: en la autopista Norte crecieron de 11,30 km/h a 21,52 km/h, mientras que en la carrera Séptima pasaron de 16,78 km/h a 30,11 km/h, mejorando la experiencia para quienes viajan hacia el norte.

Durante las primeras jornadas de implementación, la medida benefició a más de 12.000 personas que salieron de Bogotá por la carrera Séptima y a cerca de 19.000 usuarios de la autopista Norte, de acuerdo con los datos reportados por la SDM. Estas cifras reflejan el impacto positivo de la iniciativa en la movilidad del norte de la ciudad y en el flujo hacia municipios aledaños.

La medida rige los sábados de 7:30 a. m. a 12:00 m., en el tramo de la carrera Séptima delimitado entre calles 193 y 245, con la vía destinada solo para circulación en sentido sur – norte. Para asegurar el cumplimiento y la orientación de los conductores, la Secretaría Distrital de Movilidad ha dispuesto señalización adicional y personal operativo en el lugar. Además, se recomienda que quienes ingresan a Bogotá desde el norte tomen la autopista Norte hasta la calle 183 y sigan al oriente para incorporarse a la carrera Séptima, sugiriendo planear con anticipación los desplazamientos, ya que los recorridos pueden variar en duración según la operación de la medida.

La SDM continuará el seguimiento y ajuste de esta intervención con el fin de mantener condiciones óptimas para el tránsito hacia el norte de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios del piloto de movilidad en la carrera Séptima de Bogotá?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad, el piloto ha reducido los tiempos de viaje y aumentado las velocidades promedio en ambos corredores, beneficiando a miles de personas que se desplazan hacia el norte de la ciudad. Esto ha optimizado la eficiencia en la salida de Bogotá durante los sábados.

¿En qué horarios y en qué tramo aplica la medida de circulación por la carrera Séptima?

Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida se implementa los sábados, de 7:30 a. m. a 12:00 m., exclusivamente en la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245, permitiendo el tránsito únicamente en sentido sur – norte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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