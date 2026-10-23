Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), impulsa un trabajo coordinado para proteger la salud auditiva de los ciudadanos. Según información oficial de la SDA, se organizó un encuentro interinstitucional en el que participaron 28 entidades distritales y nacionales, junto con actores clave de sectores como salud, movilidad, planeación, seguridad, cultura, educación y ambiente, entre otros. Este esfuerzo colectivo está orientado a la formulación del Plan de Acción de Calidad Acústica de Bogotá, contemplado en la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el Ruido.

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De acuerdo con la Administración distrital, el propósito del plan es unir medidas de prevención, mitigación, evaluación, seguimiento y control del ruido, con el objetivo de optimizar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Andrea Corzo, directora de Control Ambiental de la SDA, destacó que el ruido impacta no solo la salud, sino también el descanso y la convivencia, por lo que esta estrategia refuerza y complementa acciones ya existentes. Según Corzo, el plan permitirá fortalecer la prevención del ruido en entornos sensibles como barrios residenciales, colegios y hospitales.

El control del ruido ha sido reforzado con operativos y medidas concretas. Entre enero de 2024 y septiembre de 2026, la Secretaría de Ambiente ejecutó 1.799 operativos en establecimientos de comercio, industria y servicios, realizó 81 mediciones con el Laboratorio Ambiental y llevó a cabo 838 actividades pedagógicas. Además, se abrieron 70 procesos por ruido y se impusieron 79 sanciones. Por primera vez, la administración utilizó sellos ambientales para suspender actividades en locales nocturnos que superan los límites permitidos, y en la actual administración del alcalde Galán, se han aplicado 16 de estas medidas.

El plan parte de un diagnóstico técnico y jurídico culminado en marzo de 2026, que identificó 27 zonas acústicamente saturadas. También contó con la participación activa de comunidades, juntas administradoras locales y el Concejo de Bogotá, quienes, en 140 mesas de trabajo, plantearon las problemáticas y necesidades asociadas al ruido en distintas zonas de la ciudad. La SDA subraya que la atención a este fenómeno requiere la intervención de varias autoridades, ya que tiene diferentes fuentes y afecta la convivencia, la salud y el ambiente.

La Ley contra el Ruido ordena actualizar la política y reglamentación sobre contaminación acústica, incluyendo criterios de medición, evaluación y declaración de zonas de protección. Sin embargo, mientras el Gobierno nacional establece las nuevas disposiciones, Bogotá continúa aplicando la normatividad actual y refuerza operativos para resguardar la tranquilidad de sus habitantes. Según datos de la SDA, la capacidad de operativos en locales nocturnos se multiplicó por cuatro y se mejoró la efectividad en 11 puntos porcentuales, en comparación con periodos anteriores. La ciudad mantiene el monitoreo constante y avanza en la construcción integral de respuestas ante la contaminación por ruido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Plan de Acción de Calidad Acústica de Bogotá y cuáles son sus objetivos?

El Plan de Acción de Calidad Acústica de Bogotá es una estrategia impulsada por la Secretaría Distrital de Ambiente cuyo fin es coordinar y articular acciones para prevenir, mitigar, controlar y monitorear la contaminación por ruido en la ciudad. Sus objetivos principales son proteger la salud auditiva, mejorar el descanso y la convivencia, y atender las necesidades técnicas y jurídicas derivadas del diagnóstico que identificó zonas acústicamente saturadas y problemas específicos en diversos sectores urbanos.

¿Cómo se están realizando los operativos de control de ruido en Bogotá y qué acciones han tomado las autoridades?

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Ambiente, entre 2024 y 2026 se han intensificado los operativos en locales comerciales, industriales y de servicios, imponiendo sanciones y hasta suspendiendo actividades a establecimientos que exceden los niveles permitidos. La administración ha implementado sellos ambientales como medida preventiva y ha mejorado tanto la frecuencia como la efectividad de estos controles, con la finalidad de garantizar la tranquilidad y proteger el bienestar de los ciudadanos en entornos afectados por el ruido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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