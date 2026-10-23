Las manifestaciones registradas en Bogotá durante la mañana de este viernes 23 de octubre provocaron afectaciones en la movilidad sobre importantes vías de la ciudad. Uno de los puntos más complicados se ubicó en la carrera Séptima con calle 42, donde los manifestantes del Sena avanzan hacia el sur con destino al Ministerio del Trabajo.

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De acuerdo con los reportes de Bogotá Tránsito, hacia las 8:07 a. m. la movilización generaba una afectación total del corredor vial en ese sector. Como alternativa para los conductores, las autoridades recomendaron tomar la avenida Circunvalar para evitar la zona de la protesta.

La situación también impactó la operación de Transmilenio. A las 8:01 a. m., el sistema informó que continuaba una manifestación ajena a su operación en inmediaciones de la carrera 13 con calle 65, por lo que las rutas zonales de Transmizonal mantenían desvíos activos para facilitar el paso de los vehículos.

(Vea también: Bogotá tendrá otra semana de protestas: fechas, horarios y puntos de encuentro)

Aunque la carrera Séptima presentaba restricciones por el avance de los manifestantes, Bogotá Tránsito reportó que las condiciones de movilidad sobre la carrera 13 se estaban recuperando. Se recomendó a los ciudadanos consultar los reportes oficiales antes de desplazarse y considerar rutas alternas para reducir posibles retrasos.

⏰ #TMAhora (8:01 a.m.) 📍Carrera 13 con calle 65 ⛔️ 🔀 La manifestación ajena a la operación continúa. Las rutas de TransMiZonal del sector siguen con desvíos activos. pic.twitter.com/Tl0NG4inUK — TransMilenio (@TransMilenio) October 23, 2026

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