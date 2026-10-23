Por: Portal Bogotá

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Este viernes 23 de octubre de 2026, el estado de las vías en Bogotá presenta varias situaciones que afectan la movilidad de la ciudadanía y el servicio de transporte público, en especial el sistema TransMilenio y sus rutas TransMiZonal. De acuerdo con reportes oficiales reseñados por la Alcaldía de Bogotá, desde las primeras horas de la mañana se observa un flujo vehicular elevado, particularmente en corredores como la avenida Esperanza y avenida Cali, donde la circulación de automóviles se encuentra condicionada por diferentes incidentes y manifestaciones.

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Según la información revelada por las autoridades de tránsito, hacia las 7:36 a. m. se reportó un fuerte represamiento vehicular sobre la avenida Cali con calle 22, producto de un siniestro vial en el que se vieron involucrados un taxi y un motociclista. Este accidente generó congestión, por lo que unidades del grupo Guía fueron desplegadas para coordinar y mejorar el flujo en el sector. Este tipo de incidentes suele retrasar significativamente la movilidad tanto de vehículos particulares como del transporte público.

El panorama para los usuarios de TransMilenio, el sistema masivo de transporte bogotano, tampoco fue favorable esta mañana. Se presentaron manifestaciones ajenas a la operación oficial en varias zonas, principalmente en la carrera 13 con calle 59 y posteriormente en la carrera 13 con calle 65. Los reportes enviados a las 7:32 y 7:45 a. m. destacan que los participantes de estas marchas avanzaban hacia el sur de la ciudad, ocupando la calzada mixta y forzando desvíos activos de las rutas TransMiZonal del sector. Este tipo de alteraciones, generadas por factores externos a la empresa operadora, obligan a la ciudadanía a reorganizar y planear sus desplazamientos con mayor anticipación para evitar retrasos.

En estas zonas de manifestación, agentes civiles de tránsito estuvieron presentes y en constante desplazamiento para controlar la situación, aunque se evidenció un flujo vehicular bajo, lo que refleja el impacto de estas movilizaciones en la rutina diaria de quienes transitan por dichas vías. En consecuencia, se recomienda a los habitantes planear sus recorridos y estar atentos a los cambios de ruta de TransMiZonal, ya que además algunos servicios han sido modificados recientemente, información relevante especialmente para los usuarios habituales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la movilidad en Bogotá un siniestro vial en la avenida Cali?

De acuerdo con los reportes de la Alcaldía de Bogotá, un siniestro vial, como el ocurrido entre un taxi y un motociclista en la avenida Cali con calle 22, puede provocar un fuerte represamiento vehicular. Este tipo de accidentes obliga la presencia de unidades especializadas para la gestión del tráfico y resulta en demoras significativas tanto para vehículos particulares como para usuarios del transporte público.

¿Qué son las rutas TransMiZonal en Bogotá y cómo se ven impactadas por manifestaciones?

Las rutas TransMiZonal corresponden a trayectos específicos dentro del sistema TransMilenio, que pueden verse afectadas en caso de manifestaciones ajenas a la operación. Tal como ocurrió en la carrera 13 con calle 59 y 65, estos eventos obligan a activar desvíos, alterando la frecuencia y los recorridos habituales, lo que impacta directamente a los usuarios que dependen de estos servicios para movilizarse en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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