La seguridad de los pasajeros y la confianza en el servicio de taxi vuelven a estar en el centro de la discusión en Bogotá. Ante las dudas que pueden surgir al momento de abordar uno de estos vehículos, la Secretaría Distrital de Movilidad incorporó nuevas funciones al sistema de identificación de conductores, con las que los ciudadanos podrán consultar información oficial, calcular el costo de sus recorridos y calificar la atención recibida.

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La herramienta estará disponible mediante un código QR incluido en la tarjeta de control que cada taxi debe llevar en la parte posterior de la silla del copiloto. Al escanearlo desde un celular, los pasajeros podrán acceder a los datos del vehículo, identificar al conductor y conocer la empresa a la que está vinculado, con el propósito de verificar quién presta el servicio antes de iniciar el recorrido.

La medida busca darles más información a los ciudadanos en un momento en el que la seguridad y la calidad de la atención son factores determinantes para elegir cómo movilizarse por la capital. Para algunos pasajeros, tomar un taxi implica tener dudas sobre la identidad de quien conduce, el cobro final de la carrera o las condiciones en las que se presta el servicio.

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Por eso, contar con información oficial al alcance de la mano puede convertirse en una herramienta de prevención y control. Sin embargo, el código QR no reemplaza otras medidas de seguridad ni garantiza por sí solo que durante el recorrido no se presenten inconvenientes.

Así funcionará el código QR de los taxis en Bogotá

Una de las novedades del sistema será la calculadora de tarifas, que permitirá consultar un valor estimado del viaje con base en las unidades registradas, las tarifas vigentes y los recargos aplicables. De esta manera, los usuarios tendrán una referencia para comparar el costo calculado con el valor que se les cobre al finalizar el recorrido.

La actualización también permitirá calificar el servicio mediante una escala de una a cinco estrellas. Los pasajeros podrán evaluar su experiencia y consultar indicadores sobre las valoraciones de otros usuarios, una función que busca aportar información sobre la calidad de la atención en esta modalidad de transporte.

Además, el código estará asociado a un número único de identificación para facilitar la trazabilidad de la relación entre el conductor y el vehículo dentro del Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC).

Estas herramientas hacen parte de las acciones de la Secretaría de Movilidad para fortalecer los mecanismos de consulta, vigilancia y seguimiento al servicio de taxi en Bogotá.

La seguridad, un reto para recuperar la confianza

Más allá de la implementación tecnológica, el desafío para el gremio de taxistas consiste en recuperar la confianza de los ciudadanos. La seguridad durante los desplazamientos, la transparencia en el cobro y el trato de los conductores son aspectos que influyen en la percepción de quienes utilizan este medio de transporte.

La propia Administración distrital ha señalado que estos factores representan retos para la modalidad. En una estrategia anunciada en septiembre de 2026, la Secretaría de Movilidad destacó que la seguridad, la atención al usuario y la confianza en las tarifas están entre los aspectos que deben mejorar para ofrecer una experiencia de viaje más confiable.

En ese contexto, la posibilidad de identificar al conductor y al vehículo, además de consultar una tarifa estimada y dejar una calificación, les entrega a los pasajeros más elementos para tomar decisiones informadas.

No obstante, la efectividad de estas medidas dependerá también de su implementación, de que la información se mantenga actualizada y de que las autoridades atiendan las irregularidades que puedan reportarse. La tecnología puede ayudar a reducir algunas dudas, pero recuperar la confianza exige resultados concretos en la seguridad y la calidad del servicio.

(Ver también: Rechazan cambio que ayuda a taxistas en Colombia: alertan sobre riesgo por decreto del Gobierno)

La apuesta de Bogotá es que los usuarios cuenten con más herramientas para verificar el taxi que abordan y evaluar su experiencia. El reto será que estas funciones se traduzcan en mayor tranquilidad para los pasajeros y en mejoras sostenidas para uno de los servicios de transporte más utilizados de la capital.

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