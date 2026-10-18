Por: Portal Bogotá

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La medida de "pico y placa" diseñada por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) sigue aplicándose como parte de las estrategias para controlar el flujo de vehículos en la ciudad y evitar mayores congestiones en las vías principales. Para este lunes 19 de octubre de 2026, la SDM ha reiterado los horarios y condiciones específicas bajo las cuales se debe cumplir esta restricción. Según la información oficial consultada en el sitio web de la entidad, los vehículos particulares solo pueden transitar en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que la restricción para el servicio de taxis rige desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

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En esta jornada, la regulación para vehículos particulares permite la circulación únicamente a aquellos automóviles cuyas placas finalizan en los números 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso de los taxis, tienen autorización para circular los carros cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. De esta forma, la SDM busca garantizar que haya una distribución equitativa del tránsito, evitando picos de congestión durante las horas críticas del día y promoviendo también el uso de medios alternativos de transporte.

Adicionalmente, la SDM recuerda a todos los ciudadanos que existe la posibilidad de eximirse de la medida de pico y placa mediante un procedimiento reconocido oficialmente como "Pico y Placa Solidario". Este mecanismo permite a los propietarios de vehículos particulares pagar un monto para que su vehículo pueda circular libremente durante los días y horarios restringidos sin incurrir en sanciones. Para optar por esta alternativa, las personas interesadas tienen que registrarse exclusivamente en el portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Es importante resaltar—según la entidad—que todas las gestiones deben hacerse a través del sitio web www.movilidadbogota.gov.co, en la sección designada para el Pico y Placa Solidario, y que el pago solo se acepta mediante el botón de pago de PSE en dicha página.

La SDM enfatiza que no existen intermediarios ni páginas alternas autorizadas para realizar estos trámites. Solo el canal mencionado está habilitado, lo que pretende evitar fraudes y estafas a los ciudadanos que buscan acceder a este servicio. Así, se garantiza la transparencia y seguridad en el procedimiento para quienes prefieren utilizar la modalidad de exención, conocida formalmente como Pico y Placa Solidario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se determina quién puede circular en Bogotá según el pico y placa?

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá establece que los vehículos particulares pueden circular según el último dígito de su placa, en horarios y días definidos oficialmente. Para el lunes 19 de octubre de 2026, pueden circular los autos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los taxis habilitados deben tener placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

¿Dónde se puede pagar la exención del pico y placa solidario en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la única plataforma autorizada para solicitar y pagar el Pico y Placa Solidario es su sitio web oficial: www.movilidadbogota.gov.co. El pago debe hacerse mediante el botón de PSE en esta página, evitando así posibles fraudes y transacciones en portales falsos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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