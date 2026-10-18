Por: Portal Bogotá

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Este lunes 19 de octubre de 2026, varios barrios de Bogotá enfrentarán cortes en el suministro de agua debido a intervenciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según información oficial de la EAAB citada por bogota.gov.co, estos trabajos están enfocados en mejorar el abastecimiento y evitar daños mayores en la infraestructura, por lo que resulta necesario suspender temporalmente el servicio en ciertos sectores.

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En detalle, las labores programadas afectan a comunidades de la localidad de Usaquén, donde se realizarán inspecciones en el macromedidor. Los barrios impactados por esta suspensión incluyen Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazurén, Reservas de La Colina, Colina Campestre Reservado y Colmédica Colina Campestre. La zona específica comprende desde la calle 147A hasta la calle 153, entre la avenida carrera 45 y la carrera 58. El corte de agua iniciará a las 2:00 p. m. y podría extenderse hasta por cuatro horas, de acuerdo con los datos suministrados por la EAAB.

Estos trabajos persiguen anticipar incidentes que podrían ser más graves, como la ruptura de tuberías o daños en los sistemas de suministro. Al intervenir de forma preventiva, la EAAB busca proteger la prestación continua y eficiente del servicio de agua para los habitantes de Bogotá. La suspensión momentánea es entonces una medida técnica que, aunque causa incomodidades puntuales a los residentes, se implementa para evitar problemas mayores a largo plazo.

Ante esta situación, la EAAB ha emitido una serie de recomendaciones prácticas para los afectados. Antes de que inicie el corte, se aconseja llenar el tanque de reserva de agua en cada vivienda. Si las personas almacenan agua en otros recipientes, es importante consumirla antes de pasadas 24 horas para garantizar la calidad. Se solicita también un uso racional del recurso, priorizando necesidades como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Además, la EAAB indicó que proveerá el servicio de carrotanques prioritariamente a clínicas, hospitales y puntos con alta concentración de público. Quienes requieran este apoyo pueden comunicarse a través de la Acualínea 116. La información compartida señala la importancia de adecuar las rutinas diarias considerando la programación de estos trabajos y hace un llamado a la prevención como parte de la cultura ciudadana para el cuidado del agua en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el lunes 19 de octubre de 2026?

La EAAB informó que los barrios Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazurén, Reservas de La Colina, Colina Campestre Reservado y Colmédica Colina Campestre, ubicados en Usaquén, serán los que presentarán suspensión temporal del suministro de agua este lunes 19 de octubre de 2026.

¿Qué recomendaciones dio la EAAB durante el corte de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sugirió llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir agua almacenada en recipientes en menos de 24 horas, usar el agua de manera racional y solicitar carrotanques si es necesario, especialmente en centros de salud y lugares con alta concurrencia, a través de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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