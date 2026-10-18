Las tensiones registradas durante la jornada de protestas frente al Museo Nacional de Colombia alcanzaron su punto más crítico, un escenario que quedó registrado en varios videos aficionados y de reportería ciudadana que exponen la crudeza de los enfrentamientos sobre la carrera Séptima. Las imágenes revelan el despliegue contundente de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) y de los escuadrones antimotines de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), quienes tuvieron que contener y dispersar a los manifestantes que mantenían bloqueado este importante corredor vial del centro de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

En las secuencias audiovisuales se observa cómo una tanqueta de la institución lanza potentes chorros de agua a presión sobre la calzada para despejar el paso, mientras decenas de ciudadanos, agrupados con pancartas, banderas de la comunidad LGBTIQ+ y enseñas internacionales, intentan resistir el avance policial. La atmósfera de caos se completa con gritos, detonaciones y la presencia de transeúntes y ciclistas que transitaban por la zona y quedaron atrapados en medio del cruce de consignas y el operativo de despeje.

Otro de los momentos más álgidos captados por las cámaras muestra el choque directo entre el cordón de uniformados protegidos con escudos antimotines con la leyenda Policía y los manifestantes que presionaban la línea de contención en las inmediaciones del emblemático edificio de ladrillo rojo. Entre empujones, teléfonos celulares levantados para registrar los abusos denunciados y vallas metálicas derribadas, la situación desbordó los canales de diálogo institucionales que previamente había intentado sostener la Secretaría de Gobierno en el punto.

#URGENTE | 🚨🚨 ¿Esta es la respuesta del Gobierno de Abelardo a la protesta social? El ESMAD arremete contra quienes participan en un plantón pacífico en inmediaciones del Museo Nacional. La respuesta es la represión policial. ¡Protestar no es un delito! https://t.co/rc1isSZpdV — Andrés Montoya Sáenz (@felipemontoyasz) October 18, 2026

La protesta, convocada originalmente por artistas, colectivos sociales y ciudadanos para rechazar el retiro de piezas históricas vinculadas al conflicto armado y los procesos de paz de las salas del museo, terminó convertida en una batalla campal por el control del espacio público. Mientras las autoridades de movilidad implementaron desvíos de emergencia para evitar una parálisis total en el centro-oriente de Bogotá, los videos continúan circulando masivamente en redes sociales, avivando el debate nacional sobre los límites de la protesta social y los protocolos de intervención de la Fuerza Pública ante los bloqueos prolongados.

* Pulzo.com se escribe con Z