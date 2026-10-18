Una tensa jornada de altercados se registró sobre la carrera Séptima de Bogotá, a la altura del Museo Nacional, luego de que una manifestación de artistas, colectivos sociales y ciudadanos terminara en una intervención directa por parte de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI). Las protestas, que afectaron gravemente la movilidad en sentido sur-norte entre las calles 28 y 30, fueron convocadas para rechazar de manera categórica el retiro de piezas históricas de las salas de exposición del centro cultural, elementos vinculados directamente con la memoria del conflicto armado colombiano, la diversidad y los procesos de paz.

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El descontento ciudadano escaló rápidamente de las consignas pacíficas a los bloqueos totales de la calzada, paralizando uno de los corredores viales más estratégicos del centro-oriente de la capital. Los manifestantes exigían la preservación inmediata de los contenidos históricos que narran pasajes fundamentales de la historia nacional, cuestionando con dureza la decisión institucional de archivar o retirar las obras de los espacios expositivos. Sin embargo, la situación de orden público se tornó crítica ante la prolongación del cierre vial, lo que motivó un despliegue masivo de los organismos de seguridad del Distrito.