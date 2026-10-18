Daniel Navas lleva más de 17 días sin ver a su hija Azra María, una bebé recién nacida que fue entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tras una alerta emitida por la trabajadora social de la Clínica Palermo. El hombre denunció, en entrevista con el programa Bajo Sospecha, que lo señalaron como consumidor de marihuana, LSD, MDMA y éxtasis sin haberle practicado ningún examen toxicológico. Sigue a PULZO en Discover

La Clínica Palermo, de acuerdo con un comunicado que le enviaron a Navas, confirmó que él nunca tuvo una prueba toxicológica porque no era paciente. La institución también reconoció que no hubo ningún altercado ni intento de sustraer a la menor de la unidad de recién nacidos, contradiciendo otro de los señalamientos que constaban en el informe enviado al ICBF.

La madre de la bebé, Claudia Patricia Gutiérrez, sí fue sometida a una prueba toxicológica, en la que le salió positivo para marihuana, según lo que el propio Navas leyó de la historia clínica. La mujer tiene diagnóstico de trastorno límite de personalidad desde 2018 y estuvo hospitalizada en varias clínicas psiquiátricas durante el embarazo.

Frente al proceso, el ICBF informó a Bajo Sospecha que “una vez conocido el reporte sobre una posible situación de vulneración de derechos, se activó la ruta correspondiente y se realizaron las valoraciones requeridas”. La entidad precisó que la niña “se encuentra bajo cuidado institucional especializado mientras avanza el proceso administrativo de restablecimiento de derechos”.

Por su parte, Navas reveló que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la trabajadora social de la clínica por calumnia e injuria, tipificadas en los artículos 220 y 221 del Código Penal, y vinculó a la Clínica Palermo como tercero civilmente responsable. También elevó una queja ante el Consejo Nacional de Trabajo Social para que le retiren la tarjeta profesional a la funcionaria. (Vea también: “Este dolor es por siempre”: madre de joven barbero asesinado por defender a mujer en Bogotá pide justicia)

¿Qué debe hacer Daniel Navas para recuperar la custodia de su hija según el ICBF?

El ICBF le exige a Navas completar una serie de pasos antes de tomar una decisión sobre la custodia. Entre ellos están presentar el examen CUES, asistir a una cita en el centro Revivir y cumplir ocho sesiones orientadas a pautas de crianza, manejo de emociones y responsabilidad parental, que serán evaluadas por un psicólogo o psiquiatra.

¿Qué otros señalamientos hizo la Clínica Palermo que resultaron ser falsos?

El informe de la trabajadora social también afirmó que la madre sería remitida a una unidad de salud mental, pero Navas comprobó que ninguna de las tres historias clínicas que le entregaron la clínica menciona tal traslado. Igualmente, se indicó que los padres nunca quisieron tramitar el registro civil, cuando en realidad el padre estaba en la notaría realizando ese proceso el día en que le notificaron que la bebé ya había sido entregada al ICBF. Ante este caso, serán las autoridades quienes determinen si el padre es apto o no para el cuidado de la menor o si, por el contrario, va a permanecer a cargo del ICBF.

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