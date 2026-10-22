Una pareja oriunda de Caucasia, Antioquia, vive uno de los momentos más especiales de su vida tras el nacimiento de sus cuatro hijos en Medellín. Los bebés, llamados Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago, nacieron el miércoles 21 de octubre en la Clínica del Prado, en un parto que ha despertado interés por la posibilidad de que sean cuatrillizos monocigóticos.

Sigue a PULZO en Discover

Según información publicada por Teleantioquia y El Colombiano, los padres son Jonatan Zapa y Kettis María Tapia, quienes viajaron desde el Bajo Cauca antioqueño hasta Medellín para recibir atención médica especializada durante la etapa final del embarazo.

(Lea también: Registro Civil tendrá modificación clave: madres pueden hacer cambio importante con sus hijos)

De acuerdo con los reportes conocidos, los cuatro recién nacidos se encuentran estables, mientras que la madre permanece en recuperación después del parto.

Lee También

Así fue el nacimiento de los cuatro bebés en Medellín

El parto se produjo después de 34 semanas de gestación. Según informó El Colombiano, Tapia comenzó a presentar trabajo de parto cerca del mediodía del miércoles y los cuatro niños nacieron alrededor de las 4:00 de la tarde en la Clínica del Prado, ubicada en el oriente de Medellín.

La pareja se había trasladado a la capital antioqueña el pasado 4 de octubre, cuando la madre tenía aproximadamente 30 semanas de embarazo. El objetivo era recibir seguimiento especializado y determinar las condiciones más adecuadas para atender un nacimiento que, por sus características, requería una planificación médica cuidadosa.

Los embarazos múltiples pueden representar mayores riesgos tanto para la madre como para los bebés, por lo que el acompañamiento de un equipo especializado resulta fundamental para evaluar el momento y las condiciones del parto.

Por ahora, Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago continúan bajo vigilancia médica, mientras su madre se recupera.

¿Por qué este nacimiento podría ser tan excepcional?

La atención sobre el caso no se debe únicamente al nacimiento de cuatro bebés en un mismo parto. La particularidad estaría en la posibilidad de que los niños sean cuatrillizos monocigóticos, una condición extremadamente inusual.

Este fenómeno ocurre cuando un solo óvulo es fecundado por un espermatozoide y el embrión resultante se divide hasta dar origen a cuatro embriones. En estos casos, los bebés comparten prácticamente el mismo material genético y, por lo general, son del mismo sexo.

La frecuencia estimada de este tipo de gestación es de aproximadamente un caso entre 10 y 15 millones de embarazos, de acuerdo con las cifras citadas en la información de referencia.

Un artículo publicado en la revista científica Journal of Assisted Reproduction and Genetics también aborda la excepcionalidad de estos eventos reproductivos y la complejidad médica que implican los embarazos múltiples.

En el caso de los bebés nacidos en Medellín, las evaluaciones médicas previas al parto apuntaban a un posible origen embrionario común. Sin embargo, la confirmación de que los cuatro son monocigóticos dependerá de la información clínica y genética disponible.

¿Serían los primeros cuatrillizos idénticos registrados en Colombia?

Aunque en Colombia se han reportado nacimientos de cuatrillizos, la información publicada por El Colombiano señala que no se conocen antecedentes documentados de cuatro bebés monocigóticos en el país.

La Registraduría Nacional reportó el registro de cuatrillizos durante 2024. Asimismo, en 2025 se conoció el caso de una familia de Barranquilla cuyos cuatro hijos —tres niños y una niña— nacieron prematuramente.

No obstante, el caso de Jonatan Zapa y Kettis María Tapia podría diferenciarse de los anteriores si se confirma que Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago se desarrollaron a partir de un único embrión.

(Lea también: 7 de cada 10 madres primerizas se sienten sobrecargadas al decidir sobre el cuidado de sus bebés)

De comprobarse esa condición y tras revisar los antecedentes disponibles, el nacimiento podría convertirse en un caso sin precedentes documentados en Colombia. Por ahora, es importante mantener la distinción entre la posibilidad de que sean los primeros y una confirmación oficial de ese hito médico.

Mientras se conocen más detalles, la familia permanece pendiente de la evolución de los cuatro pequeños y de la recuperación de la madre en Medellín.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.