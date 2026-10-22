Miguel Polo Polo sorprendió con un video en el que mostró imágenes de su rostro con fuertes lesiones y reveló el episodio que vivió durante un viaje a Israel hace algunos meses.

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La situación ocurrió el 30 de diciembre de 2025, cuando se encontraba en Tel Aviv junto a su mejor amigo y asesor. Durante la visita decidió desplazarse en un monopatín de alquiler, pero terminó chocando contra una de las columnas instaladas en las aceras para evitar que los vehículos invadan el espacio peatonal.

Polo Polo explicó que iba distraído cuando se encontró con el obstáculo y cayó de frente contra el pavimento. El golpe fue tan fuerte que perdió el conocimiento por unos instantes. Aunque sus acompañantes intentaron llevarlo a urgencias, él optó por regresar al alojamiento.

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“Yo iba distraído manejando ese monopatín y resulta que en medio de la manejada me he tropezado con una de esas columnas y he caído de frente contra el pavimento”, relató.

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La advertencia médica que recibió Polo Polo luego de accidente en Israel

Al día siguiente, el excongresista tenía el ojo hinchado y presentaba moretones y heridas en los labios y la frente. La valoración médica posterior le permitió conocer el riesgo que había corrido por el impacto.

“Dios me guardó, porque cuando fuimos al médico, el médico dijo que eso pudo haber sido para perder el ojo y de verdad que puedo ver bien en los dos ojos”, aseguró.

Las secuelas también afectaron sus apariciones durante la campaña política. Polo Polo contó que tuvo que usar gafas oscuras tanto en la campaña al Congreso como en la presidencial, pues el ojo seguía demasiado traumatizado para mostrarse sin esa protección.

“Toda la campaña me tocó estar con gafas, tanto la del Congreso como la presidencial. Mucha gente me decía que estaba antipático o creído, pero era que tenía el ojo tan traumatizado que no podía hacer campaña así”, recordó.

Con su publicación, el exrepresentante explicó por qué llevaba gafas oscuras durante ese periodo y compartió detalles de un accidente que, según el diagnóstico que relató, pudo tener consecuencias más graves.

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