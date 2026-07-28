El representante a la Cámara Miguel Polo Polo aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le solicitó devolver el esquema de seguridad que le había sido asignado y, tras conocer esa decisión, lanzó un fuerte mensaje en el que responsabilizó políticamente al presidente Gustavo Petro y al director de la entidad, Augusto Rodríguez, si llega a sufrir algún atentado.

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El congresista dio a conocer la situación a través de su cuenta de X, donde informó que acatará la solicitud hecha por la UNP, aunque manifestó su preocupación por las amenazas que, según afirma, continúa enfrentando.

“Como ciudadano respetuoso de la ley, haré entrega del esquema de protección que me fue asignado por la UNP, como me lo acaba de solicitar dicha entidad”, escribió.

Sin embargo, el mensaje tomó un tono mucho más contundente cuando advirtió sobre las posibles consecuencias de esa decisión.

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“Dejo constancia ante el país: si algo llega a ocurrir contra mi vida o mi integridad, los responsables políticos serán Gustavo Petro y el director de la UNP, Augusto Rodríguez“, afirmó.

Polo Polo sostuvo que las medidas de protección no le fueron entregadas únicamente por ejercer como congresista, sino que habían sido otorgadas desde antes debido al nivel de riesgo que enfrentaba.

“Mi esquema no nació por ser congresista; fue asignado desde antes por las amenazas que enfrentaba y, durante mi labor de oposición, el nivel de riesgo fue incrementado por las autoridades hasta catalogarlo como riesgo extraordinario”, aseguró.

El representante también indicó que las intimidaciones en su contra han sido puestas en conocimiento de las autoridades y que actualmente existen investigaciones en curso.

“Además, las amenazas en mi contra han dado lugar a procesos penales con imputaciones en la Fiscalía. Actualmente existen 17 denuncias en trámite”, señaló.

Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección no ha explicado públicamente las razones específicas por las que solicitó la devolución del esquema mencionado por el congresista. Tampoco se conoce una respuesta oficial del Gobierno nacional frente a las declaraciones de Polo Polo.

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