El representante a la Cámara Miguel Polo Polo recibió una nueva decisión judicial en su contra. El Juzgado 30 Penal Municipal de Bogotá decretó una orden de arresto por tres días y una multa equivalente a ocho salarios mínimos.
La medida fue adoptada por un presunto desacato a una orden emitida por la Corte Constitucional el 4 de septiembre de 2025 y está relacionada con la obligación de ofrecer disculpas públicas a las madres de las víctimas de falsos positivos, puntualmente por las declaraciones que hizo sobre la exposición ‘Mujeres con las botas bien puestas’. El juzgado consideró que el congresista no habría cumplido con lo ordenado por el alto tribunal.
#ATENCIÓN | El juez 30 Civil del Circuito de Bogotá ordenó tres días de arresto contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo (@MiguelPoloP), por incumplir la orden de la Corte Constitucional (@CConstitucional) de ofrecer disculpas públicas por las declaraciones inexactas… pic.twitter.com/Z2MVbl9gRyLee También
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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 16, 2026
Aunque Miguel Polo Polo ya se había pronunciado sobre el caso, la controversia no quedó cerrada. La Corte Constitucional le había exigido retractarse y pedir perdón públicamente en septiembre del año pasado, pero un juzgado civil consideró que esas manifestaciones resultaron insuficientes para acatar la orden.
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