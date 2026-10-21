Han pasado más de una década desde la muerte de Luis Andrés Colmenares, el joven universitario que apareció sin vida en un canal de Bogotá la madrugada del 31 de octubre de 2010, tras una fiesta de Halloween en el parque El Virrey. El caso sacudió a Colombia entera y derivó en un proceso judicial que señaló a tres personas de su entorno: Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas. Ahora, las interceptaciones telefónicas que la Fiscalía practicó durante la investigación vuelven a circular y dejan ver, con crudeza, cómo los involucrados hablaban entre sí mientras el proceso avanzaba.

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De acuerdo con lo revelado en el material difundido, fue precisamente ese trabajo de inteligencia comunicacional el que permitió a los investigadores atar cabos. En una de las llamadas, un hombre identificado como ‘Juanpi’ (Juan Valderrama) pregunta con nerviosismo qué debe hacer y cómo manejar las preguntas de las autoridades. Su interlocutora le responde:

En otro segmento, el mismo hombre admite su preocupación por lo que las autoridades pudieran saber: “Ellos saben toda la verdad, ¿cierto? Todo. Ellos saben todo. Ellos saben”.

La conversación evidencia el temor compartido entre quienes figuraban en la órbita del caso y la necesidad de coordinar sus relatos antes de ser interrogados.

Otra llamada resulta especialmente reveladora: Carlos habla con su hermana momentos después de enterarse de la captura de Laura Moreno y la mujer le pregunta si las autoridades habrían actuado porque se enteraron de que Laura tenía planes de salir del país.

“Sí, yo creo que porque justo ahorita cuando ella se va, que en 2 días se va”, responde el interlocutor, antes de advertirle a Carlos que no salga.

Según el análisis presentado en el audio, la Fiscalía consideró que estas interceptaciones, sumadas a otras evidencias, eran suficientes para dictar órdenes de captura. El 7 de octubre de 2011, exactamente un año después de la muerte de Colmenares, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron detenidas en Bogotá.

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¿Cuál fue el resultado del proceso judicial contra los implicados en el caso Colmenares?

Tras años de juicio, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron condenadas en 2019 por el delito de omisión de socorro. Sin embargo, la condena por homicidio nunca prosperó por falta de pruebas suficientes, lo que dejó a la familia Colmenares y a gran parte de la opinión pública con la sensación de que la verdad completa jamás salió a la luz.

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¿Qué papel jugaron las interceptaciones telefónicas en la investigación del caso Colmenares?

Las llamadas captadas por la Fiscalía fueron determinantes para relacionar a los sospechosos con los hechos y para identificar posibles intentos de coordinar versiones. Esas grabaciones se convirtieron en prueba dentro del proceso y su contenido fue presentado ante los jueces como parte del acervo probatorio que sustentó las órdenes de captura.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.