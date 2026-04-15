La Corte Suprema de Justicia ratificó este miércoles 15 de abril la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes durante más de una década estuvieron implicadas en la muerte de Luis Andrés Colmenares en el parque El Virrey de Bogotá.

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Según El Tiempo, el alto tribunal optó por mantener absueltas a ambas mujeres, luego de que el Tribunal de Bogotá dejó la decisión final en sus manos en una segunda instancia. Los magistrados argumentaron que, por duda razonable, tanto Moreno como Quintero deben considerarse inocentes de la muerte del entonces estudiante de ingeniería y economía de la Universidad de los Andes.

Luis Andrés Colmenares tenía 20 años cuando murió el 31 de octubre de 2010, luego de asistir a una fiesta de Halloween en la zona T de Bogotá en medio de unos hechos confusos. Aunque inicialmente se trató el caso como un accidente, algunos hallazgos en la investigación, así como inconsistencias en declaraciones de los sospechosos, abrieron la hipótesis de un homicidio.

Laura Moreno, quien salía en aquel entonces con Colmenares, y Jessy Quintero, amiga de ambos, fueron vinculadas como sospechosas del caso. A la primera la señalaron de ser partícipe, mientras que a la segunda, de encubrir el crimen.

Inicialmente fueron procesadas, pero luego de años de audiencias fueron absueltas hasta la última decisión de la Corte Suprema. Después de más de 15 años de la muerte del estudiante, el caso está lejos de cerrarse y aún no se ha concluido quién fue el responsable directo.

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