En el caso de Luis Andrés Colmenares, estas dos mujeres son claves. Laura estaba saliendo con el joven y una de las hipótesis que se tejió en su momento es que aquel 31 de octubre del 2010 hubo una pelea entre él y Carlos Cárdenas, exnovio de Laura.

Jessy Quintero era la mejor amiga de Laura y se dice que fue testigo presencial sobre todo lo que pasó. Su rol siempre ha estado menos visible, pero ha sido vinculada directamente en un caso por el que aún se pide justicia, especialmente los padres de Luis Andrés.

El parapsicólogo Edwin Ocampo habló en Pulzo.com sobre varios temas (como si Colmenares descansa en paz) y, con las cartas, reveló lo que ve sobre estas dos mujeres.

Lee También

“Está muy tranquilo el tema (en ellas). Están haciendo su vida normal. No se ve que tengan algún tipo de culpabilidad; que quede en el pasado. Terminamos normalizando todos los procesos. Están haciendo su vida sin problema”, aseguró.

Sobre ellas dos se sabe muy poco. Sus redes sociales son muy limitadas, casi que inexistentes, pero hace unos años aparecieron unas imágenes de la boda de Laura Moreno, quien se casó en 2019, en Villa de Leyva.

(Vea también: ¿Qué piensa la familia Colmenares de las fotos del matrimonio de Laura Moreno?)

Sobre Jessy Quintero se especula que vive en el exterior, pero hay pocos detalles sobre su vida familiar.

Se ha dicho que la relación de ellas dos se fragmentó durante todas las investigaciones y revelaciones que se hicieron en el caso de Luis Andrés Colmenares.

La familia de Luis Andrés les ha pedido por todos los medios que ellas dos digan toda la verdad, pues han dado diferentes versiones sobre lo que pasó aquella noche del 31 de octubre. Actualmente, sigue siendo una incógnita.

Alonso Colmenares, papá del joven fallecido, ha sido crítico con las autoridades y en diálogo con Pulzo.com criticó cómo se han perdido diferentes pruebas, señalando directamente a un exdirector de Medicina Legal.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.