Jorge Colmenares contó qué fue lo último que le dijo Luis Andrés antes de ser hallado muerto, en medio de un relato que abrió uno de los lados más íntimos del exconcejal de Bogotá y de su padre Luis Andrés en una entrevista otorgada a Pulzo, permitiendo que los colombianos conozcan versiones e historias familiares que pocos conocen.

Aunque hasta el momento el caso Colmenares no se ha considerado como un asesinato, sus familiares esperan que en la instancia de casación de la Corte Suprema se haga justicia en este hecho que, en 2025, ya cumple 15 años y que, como cada 31 de octubre, es recordado por millones que han pasado por el mismo dolor, ya sea por una u otra circunstancia.

En el programa de ‘Bajo Sospecha’, de Pulzo, Jorge Colmenares recordó y confesó qué fue lo último que habló con su hermano Luis Andrés aquella noche de Halloween de 2010, cuando con su madre le ayudaron a ultimar detalles para que se fuera a la celebración en el norte de la capital, donde ocurriría su muerte en extrañas circunstancias que aún no han sido resueltas.

“Luego de salir del aeropuerto, mi hermano nos comentó a mi mamá y a mí que lo acompañáramos a buscar un disfraz porque en la noche tenía una fiesta. Efectivamente, así fue. Lo acompañamos junto con mi mamá, luego estuvimos en la casa, estuvimos alistándolo para que saliera de fiesta y el último recuerdo que yo tengo de él es que me dice: ‘Jorge, no se te olvide que cuando mi papá no esté en la casa y cuando yo no esté en la casa, tú eres el hombre de la casa‘”, fueron las últimas palabras que le compartió Luis Andrés a Jorge, según lo que compartió este último a este medio de comunicación.

Horas después, sobre las 4:30 a. m. del primero de noviembre de 2010, Jorge recibió una llamada del celular de su hermano mayor, pensando que era Luis Andrés para que le abriera la puerta, pero resulta que era un amigo, quien le dijo que revisara en el cuarto si Luis Andrés ya había llegado, a lo que el joven Jorge, después de ir al cuarto y constatar que no estaba, le dijo que su hermano no estaba ahí, que qué era lo que pasaba.

“El amigo de Luis Andrés le dice: Vuelva a dormir con su mamá. Hágase que esta llamada no llegó y, si su mamá le pregunta, dígale que fue un número equivocado, pero para que usted tenga el contexto, no encontramos a su hermano. Claro que no hice eso. Enseguida llegué a la habitación y le comenté a mi mamá que mi hermano estaba desaparecido“, contó Jorge en la entrevista.

De manera inmediata, Oneida Escobar y Jorge comenzaron a llamar al celular de Luis Andrés, pero no les contestaron. Finalmente, después de un tiempo, les respondieron y les dijeron que estaban en la calle 85 (en el norte de Bogotá) y así comenzó el traslado para desplegar la búsqueda de su familiar que, minutos después, los terminaría llevando hasta el parque El Virrey hacia lo que sería el caso Colmenares que esperan sea resuelto, tras tantos años de negligencias y omisiones.

Pulzo.com publica la segunda parte del especial dedicado a los 15 años de la trágica muerte de Luis Andrés Colmenares. En la primera entrega, el parapsicólogo Edwin Ocampo reveló las sensaciones que tiene sobre el caño donde perdió la vida el joven que estudiaba en Los Andes.

¿En qué va el caso Colmenares?

El prolongado y mediático caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida en Bogotá en octubre de 2010, ha entrado en una fase decisiva tras el recurso extraordinario de casación interpuesto ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Este recurso busca la revisión de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de 2021, que confirmó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero, las dos jóvenes que fueron investigadas en su momento por los hechos.

Para la familia de la víctima y el Ministerio Público, esta instancia representa la última oportunidad legal para revertir las decisiones judiciales previas y lograr una condena, bajo la convicción de que la muerte de Colmenares fue un homicidio y no un accidente.

