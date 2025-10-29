Pronto se cumplen 15 años de aquel fatídico 31 de octubre de 2010, en el que la familia Colmenares recibió la noticia más devastadora de su vida: su querido hijo, Luis Andrés, fue hallado sin vida en el caño del parque Virrey, en el norte de Bogotá.

El joven, que estudiaba en la Universidad de los Andes, había salido de fiesta con sus amigos para festejar Halloween con sus amigos. Sin embargo, fue atacado y golpeado en repetidas ocasiones para luego ser lanzado a la canal.

Años después del crimen, aumenta más el misterio y las preguntas siguen sin resolverse, ¿quién mató a Comenares? ¿Por qué no había nadie con él? Esas dudas inquietan a diario a los seres queridos, como su padre, Luis Alonso Colmenares, y su hermano, Jorge Luis.

En conversación con ‘Bajo sospecha’ de Pulzo, la familia Colmenares habló de su lucha para hallar a los responsables del asesinato de su ser querido para tener tranquilidad el día que se reencuentren con él en el más allá.

Familia de Luis Andrés Colmenares habla de cómo quieren reencontrarse con él

El papá del joven ultimado en 2010 aseguró que insistirá en que el caso se esclarezca y que agotará todos los recursos posibles para que se sepa la verdad. Sumado a ello, aseguró que, cuando se encuentre con su hijo en la otra vida, él lo recibirá con felicidad por los esfuerzos que hizo para obtener alguna pista.

“No vamos a claudicar de ninguna manera, porque cuando nosotros lleguemos allá, yo estoy convencido que Luis nos recibirá con alegría y orgullo de que hicimos lo necesario para que hubiera justicia en su caso”, expresó Colmenares papá mientras su voz se quebraba.

Por su parte, Jorge Luis Colmenares recordó cómo fueron los duros momentos que vivió durante los años siguientes en los que ya no estaba su hermano. Lo que más tiene en su mente es ver a su mamá pasando el duelo que, en fechas especiales como Navidad o Año Nuevo, la veía afligida y hasta era habitual verla vestida con colores negros.

Sin embargo, él sabía que Luis Andrés no querría verlos afligidos en días especiales, por lo que se propuso a avanzar con su vida, pero siempre teniendo presente la memoria de su ser querido.

“Un momento de recordar con alegría y entusiasmo, porque yo sé que el nos va a esperar… Yo no quiero que él me diga cuando llegue allá: ‘Oiga, ¿usted por qué se amargó tanto tiempo?’ Nosotros somos de una familia costeña, la alegría pura”, dijo en ‘Bajo sospecha’ el concejal de Bogotá.

Otra señal que vio para honrar desde la alegría la memoria de su hermano fue el cambio que vio en su madre: tiempo después, ella volvió a usar colores vivos, y eso marcó un momento simbólico para él. “Desde que vi a mi mamá cambiando sus colores, ahí se transformó esa imagen que tenía”, sentenció el hermano menor de los Colmenares.

Pese a las interrogantes y dudas que algunas veces da la sensación de que no se resolverán, los Colmenares no pierden la esperanza e insistirán para que se haga justicia y se honre la memoria de Luis Andrés.

Esta es la segunda entrega de Pulzo.com de un especial por los 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares. En la primera, el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre lo que siente en el caño en el que murió el joven estudiantes de Los Andes. Véalo acá:

