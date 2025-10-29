Quince años después de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el caso que conmocionó a Colombia continúa despertando dudas, controversia y dolor. Su padre, Luis Alonso Colmenares, aseguró recientemente que su familia no se rendirá en la búsqueda de justicia, convencido de que su hijo no murió por un accidente, sino que fue víctima de un homicidio.

En una entrevista concedida al programa ‘Bajo Sospecha’, de Pulzo, el padre del joven relató que, a su juicio, existen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de quienes acompañaban a Luis Andrés la madrugada del 31 de octubre de 2010, cuando fue hallado sin vida en el caño El Virrey, en el norte de Bogotá.

El caso Colmenares, que comenzó como una supuesta muerte accidental durante una celebración de Halloween, se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos del país. La Fiscalía, en su momento, sostuvo que Luis Andrés fue asesinado, mientras que las defensas de Laura Moreno y Jessy Quintero, amigas del joven y procesadas por su presunta participación, mantuvieron que el universitario cayó al canal de forma accidental. Ambas fueron absueltas en 2017, decisión que años después fue apelada por la familia Colmenares.

Luis Alonso recordó que el Tribunal reconoció inconsistencias en la versión del accidente y señaló que hubo elementos que apuntaban a un homicidio. Sin embargo, los errores en la recolección de pruebas y la pérdida de elementos claves en la investigación dejaron vacíos difíciles de llenar.

“El Tribunal, en la apelación, dijo ‘sin ninguna duda, aquí hubo un homicidio’ (…) En el caso de Laura y Jessy, dicen, es que no hay pruebas suficientes para demostrar un accidente, pero tampoco hay pruebas suficientes para demostrar que hubo un homicidio. ¿Y entonces? Si no hubo un accidente ni un homicidio, y hay un muerto, ¿entonces, cómo fue?”, mencionó en la entrevista.

Pese al paso del tiempo y la fatiga emocional, el padre de Luis Andrés insiste en que su familia no dejará de exigir verdad y justicia, convencido de que los responsables deberán rendir cuentas algún día, ya sea ante los jueces o ante Dios.

“Siempre hemos acatado todas las decisiones judiciales, independientemente de que cada uno de nosotros también hubiera tenido que opinar con respecto a la inconformidad (…) Una cosa sí tiene que quedar clara: con respecto a lo que se relacione con el crimen de Luis, nosotros no vamos a claudicar hasta que se defina por parte de los operadores judiciales las responsabilidades que corresponden. Por eso sí tengo una esperanza y me anima un poco que la Corte haya asumido el proceso de casación para que pudiera ver lo que los jueces no es que no lo hubieran visto, sino que lo omitieron”, expresó.

Conmovido, también reveló que ha decidido perdonar a quienes considera responsables, aunque deja el juicio final en manos de Dios:

“Yo ya los perdoné, pero que sea Dios el que los juzgue”, dijo.

Luis Alonso Colmenares finalizó pidiendo a las persona que los critican por seguir hablando del caso que comprendan el profundo dolor que su familia ha cargado durante tanto tiempo.

“Compréndeme, compréndanme a mí y a mi familia que no es fácil (…) No saben lo que esto es”, mencionó.

A quince años de aquella noche de Halloween de 2010, la muerte de Luis Andrés Colmenares sigue siendo uno de los casos más enigmáticos y discutidos de la justicia colombiana. Para su familia la búsqueda de verdad continúa siendo una promesa inquebrantable.

¿Luis Andrés Colmenares descansa en paz?

En el mismo programa judicial de Pulzo.com el parapsicólogo Edwin Ocampo reveló que el joven universitario ya transcendió y se encuentra tranquilo en otro plano.

“Energéticamente, él [Colmenares] no está mal. La gente dice que él no descansa. No, los espíritus son luz y energía, no tienen connotación de rabia y de esos sentimientos. Cuando piensan que alguien se fue bravo, eso era su cuerpo, pero cuando muere ya trascendió en luz y evolucionó”, detalló Ocampo.

