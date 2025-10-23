El próximo 31 de octubre se cumplen 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, un caso que aún sigue sin respuestas claras.

Por su parte, su familia ha permanecido en constante búsqueda de justicia y respuestas a partir de las investigaciones que se adelantaron desde la noche de ‘Halloween’ de ese 31 de octubre del 2010. Y es sobre ellos, durante estos años, donde han estado puestas las miradas, teniendo en cuenta las distintas etapas que han enfrentado de este caso.

El parapsicólogo Edwin Ocampo, en entrevista con Bajo Sospecha, de Pulzo, habló del estado emocional, espiritual y energético de los Colmenares.

“Ellos tienen peligro desde hace mucho tiempo”, afirmó Ocampo, en referencia al largo camino que ha recorrido la familia buscando justicia. Aseguró que, aunque en el pasado sí hubo presiones, llamadas amenazantes y episodios difíciles, hoy ve un panorama distinto: “En este momento no se ve mal, se ve un espacio de protección. Ustedes y los suyos están seguros”.

Además, el parapsicólogo afirmó que la familia ha sanado en muchos aspectos: “No se olvida, porque es un ser querido… pero ya han perdonado. Han tratado de soltar un poco la situación”. Según él, el entorno espiritual de los Colmenares refleja un proceso de duelo que ha avanzado, aunque no ha terminado del todo. “Su parte espiritual se ve que está bien”.

Pese a que la visión parapsicológica proyecta tranquilidad, la realidad jurídica y política que enfrenta la familia ha sido distinta. Hace algunas semanas, el abogado Simón Hernández, representante legal de los Colmenares, denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas omisiones por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Según Hernández, la UNP no ha tomado las medidas necesarias para proteger a la familia, pese a las advertencias y antecedentes. “Las solicitudes de protección han sido categóricamente ignoradas, incluso en contravía de pronunciamientos judiciales”, señala el comunicado.

Además, la defensa hizo un paralelo con el caso del exsenador Miguel Uribe Turbay, asesinado durante un mitin político en Bogotá, cuya protección también habría fallado, lo que refuerza los cuestionamientos al funcionamiento interno de la UNP.

El próximo 31 de octubre se cumplen 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, un estudiante de la Universidad de los Andes que fue encontrado sin vida después de salir de una fiesta de ‘Halloween’ en el parque El Virrey. Aunque su muerte inicialmente fue clasificada como un accidente, las inconsistencias llevaron a la apertura de un proceso judicial que ha durado más de una década y que hoy está en revisión de la Corte Suprema de Justicia.

