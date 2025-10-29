Se cumplen 15 años desde la trágica muerte del joven estudiante de Economía e Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes de Bogotá Luis Andrés Colmenares, y todavía resuenan en Colombia las preguntas sin respuesta y el misterio que encierra este caso.

El 31 de octubre de 2010 marcó un antes y un después para la familia Colmenares. Luis Andrés, un joven prometedor, disfrutaba de una fiesta de Halloween en una discoteca de la zona rosa de Bogotá, en lo que se convertiría en la última noche de su vida.

En medio del proceso, varias figuras emergieron como actores clave en el caso: Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas, también asistentes a la fiesta esa noche, quienes han ofrecido versiones confusas y contradictorias sobre lo que realmente sucedió. Las autoridades inicialmente catalogaron la muerte como accidental. Sin embargo, una revisión más minuciosa de las circunstancias y hallazgos reveló la posibilidad de un homicidio, desencadenando un fenómeno mediático y legal que continúa hasta hoy.

Al respecto, Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, habló en Bajo Sospecha, de Pulzo.com y contó detalles inéditos de lo que sucedió esa día y qué fue lo último que recuerda de haber compartido con el joven estudiante fallecido.

“Todo inicia una tarde-noche llena de emociones y alegrías, nos disponíamos a llevar a mi papá al aeropuerto porque tenía un vuelo a Chile. Allá gozamos como nunca, juntos fuimos a la capilla, nos fuimos a tomar un café mientras acompañábamos a mi papá. Luego de salir del aeropuerto él nos comenta que nos acompañaramos a buscar un disfraz porque tenía una fiesta. Fuimos con él, llegamos a la casa y estuvimos alistándolo, el último recuerdo que tengo que él es que me dice ‘Jorge, no se te olvide que cuando mi papá y yo no estamos, tú eres el hombre de la casa”.

Además, reveló cómo fue que se enteró de la desaparición de su hermano y cuál fue la llamada que recibió por parte de los amigos de él que le informaron de lo que estaba sucediendo: “A eso de las 4:30 a. m. recibo una llamada de él, yo le digo hermano ya te voy a abrir la puerta, pero me contesta un amigo de él y me pide que vaya a la habitación de él para ver si está ahí, pero no estaba. El amigo me dice que haga como si esa llamada no estuviera, vaya y duérmase con su mamá, pero para que usted tenga el contexto es que no encontramos a su hermano”.

Finalmente, reveló cómo fue la búsqueda y narró hechos que poco se conocían hasta el momento de la manera en que lo encontraron y que le informaron a él y a sus familiares: “Ese 31 nos dividimos en varios grupos. Mi mamá fue muy insistente con los bomberos para que revisaran el caño, ellos entran y uno de ellos se demoró 6 minutos y me dice si su hermano era el de la foto. Él me dice ‘llámeme a mi comandante’ y yo le pregunto si lo había encontrado. Pero no me dice nada, hasta que me dice si lo encontramos, pero no puedo sacarlo del caño porque necesito al CTI, encontramos a su hermano, pero lo encontramos muerto”.

Qué dicen las cartas sobre el caso Colmenares

También en ‘Bajo Sospecha’, de Pulzo.com, el parapsicólogo Edwin Ocampo hizo una lectura astral de lo que pudo haber sucedido en el caso Colmenares y la noche de ese 31 de octubre, en el que la vida de esa familia cambió para siempre.

El parapsicólogo describió un ambiente de fiesta, con forcejeos y una pelea que habría terminado en una agresión directa. “Ahí fue donde se atentó contra él directamente… y lo desplazaron. Después de eso lo arrojaron ahí para empezar a tapar un poco el tema”, narró.