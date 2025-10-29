La historia de Luis Andrés Colmenares marcó profundamente a Colombia. Más de una década después de su misteriosa muerte, su madre, Oneida Escobar, ha transformado el dolor en una causa de vida: la Fundación Luis Andrés Colmenares Escobar, una entidad que busca acompañar, orientar y dar esperanza a familias que enfrentan tragedias similares.

Durante una entrevista exclusiva para Pulzo.com, para el programa ‘Bajo sospecha’, Luis Alonso Colmenares y su hijo Jorge Colmenares hablaron sobre el legado que dejó Luis Andrés y cómo su madre convirtió el sufrimiento en un proyecto de ayuda social. Jorge explicó que su mamá decidió no quedarse en la tragedia:

La Fundación Luis Andrés Colmenares Escobar se basa en tres ejes fundamentales: el acompañamiento psicológico, el apoyo jurídico y la educación preventiva a través de charlas escolares. Según Jorge, cuando llega un caso de una familia afectada, el proceso comienza con la atención de abogados voluntarios que escuchan la situación, revisan la parte legal y determinan si se requiere atención psicológica. “A nadie le enseñan qué hacer cuando ocurre una tragedia. A mis papás les tocó aprender a las malas”, señaló.

Tanto Luis Alonso como Oneida Escobar son profesionales ajenos al mundo jurídico —él es contador y ella administradora de empresas—, pero la experiencia los llevó a aprender sobre procesos legales y acompañamiento emocional. “Como a mis padres, hay muchas familias que no tienen idea de cómo actuar. Por eso ofrecemos asesoría y acompañamiento para que no se sientan solas ni desamparadas”, explicó Jorge.

Otro de los pilares más importantes de la fundación es la educación. En colegios y comunidades, Oneida Escobar y su familia llevan a cabocharlas en las que advierten a los padres sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes y la importancia de estar presentes en sus vidas.

“Les decimos que el caso de Luis Andrés podría pasarle a cualquier familia. Les preguntamos si saben con quién salen sus hijos, qué contenido consumen en redes sociales o si conocen realmente a sus amigos. El desconocimiento de los padres es muy grande, y por eso intentamos llevar ese mensaje de prevención”, contó Jorge.

Además de su labor social, Escobar y su familia participan activamente en el movimiento espiritual Emaús, donde comparten su testimonio en distintas ciudades del país. A través de su experiencia, buscan inspirar a otros a transformar el dolor en fe y acción solidaria. “Estamos con la fe intacta y hacemos todo lo posible para que lo que pasó con mi hermano no se repita en otras familias”, expresó Jorge Colmenares.

La Fundación Luis Andrés Colmenares Escobar también promueve mecanismos de participación ciudadana, convencida de que el poder de la comunidad puede causar cambios significativos. Su mensaje central es claro: juntos, desde la empatía y la solidaridad, se puede construir un país más justo, inclusivo y humano.

Hoy, Oneida Escobar dedica su vida a acompañar, orientar y brindar esperanza. Su fundación es el resultado de una promesa de amor eterno a su hijo, convertida en un faro para quienes buscan justicia, consuelo y un nuevo comienzo. Su misión demuestra que incluso en medio del dolor más profundo, siempre hay espacio para sanar ayudando a los demás.

