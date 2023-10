El caso de Luis Andrés Colmenares sigue dando mucho de qué hablar en Colombia. La muerte del joven universitario todavía no es ciento por ciento clara y se siguen conociendo reacciones sobre ese episodio.

Al respecto, fue la madre del estudiante de la Universidad de los Andes, Oneida Escobar, que lanzó un libro en el que relata lo que ha vivido antes y después de lo ocurrido con su hijo.

(Lea también: Padres de Luis Andrés Colmenares se separaron: “Ególatra, sin piedad; yo sufría”)

Precisamente, en el texto titulado ‘Mi viacrucis’, ella cuenta detalles de lo que pasó días antes del trágico 31 de octubre de 2010, fecha en la que murió Luis Andrés Colmenares.

Lee También

Madre de Luis Andrés Colmenares cuenta cuál fue su premonición sobre la muerte de su hijo

Aunque acepta que no le gusta recordar lo vivido en ese momento, Oneida Escobar contó en Semana que su propio hijo sintió una energía extraña días antes de lo sucedido.

“A mí casi no me gusta hablar de estas cosas […]. Jorge [Colmenares] estaba manejando el carro y Luis Andrés se quedó conmigo en el garaje y me dice: ‘Mami, huele a flor de muerto’. Yo me persigno porque en La Guajira se escucha que cuando huele a eso siempre es que una tragedia viene”, dijo la mamá.

Con claras muestras de tristeza, Oneida también describió un episodio que vivió antes del fatídico día en el que fallece su hijo.

“Yo no esperé que se convirtiera en verdad ese dicho que en mi tierra se dice. Cuando miro hacia mi sala [de la casa], tengo una visión y veo la sala llena de flores blancas. Al día siguiente que pasa lo de Luis Andrés, yo estaba en el segundo piso, bajo a la sala y me percato que están todas las flores blancas que había visto en esa visión. Es una cosa que uno no se explica, eso es algo que uno siente como mamá”, rememoró.

La madre de Colmenares comentó que su hijo a veces sentía que no iba a vivir mucho tiempo y siempre se lo comunicaba, así fuera en broma.

(Lea también: Madre de Luis Andrés Colmenares dijo que muerte de su hijo no fue intencional: “Fue una pelea”)

“Yo no sé por qué, pero Luis Andrés desde que estaba vivo siempre me decía que iba a tener una vida corta. Yo siempre le decía que no dijera eso […]. Él vino a tener una misión aquí en la tierra”, mencionó.

Entretanto, Oneida Escobar aseguró en el citado medio que por más que el tiempo pase, no ha podido olvidar lo que le pasó a Luis Andrés Colmenares. “La muerte de un hijo no se supera, pero uno aprende a vivir con el dolor”, concluyó.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.