El proceso de casación del caso Colmenares se refiere a la instancia judicial en la que la Corte Suprema de Justicia de Colombia está revisando la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Los recursos de casación fueron presentados por la familia del estudiante fallecido y la Procuraduría, quienes alegan que las acusadas deberían ser condenadas y que el fallo de absolución de primera y segunda instancia debe ser revocado.

Laura Moreno y Jessy Quintero fueron absueltas en primera y segunda instancia por el caso de la muerte de Colmenares, ocurrido en 2010, lo que llevó a la familia a interponer un último recurso ante el máximo tribunal, que busca corregir errores graves de las decisiones de operadores judiciales como jueces.

La Procuraduría sostiene que las contradicciones y la conducta de la procesada evidencian un intento de ocultar la verdad. La familia Colmenares y la Procuraduría alegan que la muerte de Luis Andrés fue un homicidio y que la versión del accidente es falsa. Por su parte, la defensa de Moreno y Quintero pide que se mantenga la sentencia absolutoria, argumentando que se demostró la inocencia de las acusadas.

Al respecto, en el programa ‘Bajo Sospecha’, de Pulzo.com, Alonso y Jorge Colmenares, padre y hermano de Luis Andrés, hablaron sobre cómo avanza el proceso de casación y qué ha pasado con esa instancia judicial: “Estamos a la expectativa, en la audiencia simplemente se presentaron los alegatos de cada una de las partes y se les explicó a los magistrados cada uno su punto de vista. Estamos a la espera, se pueden dar cuenta de la lucha como familia tenemos, por la verdad y justicia. Llegamos al máximo órgano que es la Corte Suprema de Justicia, que toma solo decisiones en los casos que cree es necesario. Estamos a la espera que nos citen para darnos el fallo”.

Luis Alonso aseguró que durante todos los años del proceso, que pasó por diferentes tribunales, hubo omisión de pruebas que llevaron a la libertad de Moreno y Quintero, pese a las pruebas que, según él, son contundentes sobre un posible homicidio de Luis Andrés Colmenares.

“Uno debe ser respetuoso de las instituciones. Tengo una esperanza que la Corte haya asumido esta casación para que pueda ver lo que los jueces omitieron. Hay pruebas suficientes y uno tiene claro que hay algún tipo de responsabilidad, pues los operadores judiciales omitieron pruebas, aún cuando se sabía que había un muerto”, mencionó en dicho programa.

Por ahora, lo que se sabe es que la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de casación e hizo una audiencia de sustentación para escuchar los argumentos de todas las partes. La idea es que en los próximos meses se conozca cuál va a ser la decisión del máximo tribunal en el país.

Parapsicólogo dice si Colmenares está descansando en paz

En ‘Bajo Sospecha’, de Pulzo.com, el parapsicólogo Edwin Ocampo reavivó el debate con una lectura escalofriante del caso, basada —según explicó— en sus cartas espirituales.

“Realmente fue un accidente como tal, tiene que ver con accidentalidad, no es que tenga una planeación”, comenzó diciendo Ocampo. Sin embargo, advirtió que existieron “agentes que dañaron, que ejecutaron el tema” y que, aunque no se trató de un crimen premeditado, sí hubo personas implicadas en lo sucedido.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.