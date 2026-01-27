Este martes 27 de enero de 2026, la revista Cambio dio a conocer detalles del expediente judicial que involucra a Jorge Moreno, padre de Laura Moreno. Este caso ha suscitado interés público debido a que Laura fue desvinculada del caso Colmenares que remeció a Colombia hace más de una década. No obstante, es importante destacar que el expediente de Jorge Moreno se refiere estrictamente a su conducta empresarial, sin aludir al caso de homicidio.

La Fiscalía acusa a Moreno de utilizar varias empresas, entre ellas Montajes JM, como fachadas para expedir facturas de servicios inexistentes, presuntamente cometiendo así un delito de gravedad. Este esquema de defraudación tributaria, que operó entre 2006 y 2009, estaba liderado por Olga Lucía Díaz Guzmán, mejor conocida como “La Patrona”, según informó El Tiempo.

Según los informes de la Fiscalía, este entramado de defraudación tributaria excedió los 121.000 millones de pesos, vendiendo facturas falsas a más de 2.500 empresas con el fin de disminuir la base gravable y eludir de esta forma impuestos de IVA y renta.

El expediente judicial describe la conducta de Moreno como un “patrón sistemático de comportamiento”, no como un simple error contable aislado. Por ello, Moreno enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito, que según Ámbito Jurídico se define como un aumento patrimonial injustificado de origen legal. Si es hallado culpable, Moreno podría enfrentar una pena de entre 8 y 15 años de prisión.

En una audiencia inicial, celebrada el 19 de enero, Moreno no se presentó por problemas de salud. Su abogado, Héctor Escobar, propuso resolver el caso por la vía administrativa, mediante multas o acuerdos con la DIAN, en lugar de afrontar un proceso penal completo. Este hecho ha revivido el interés por el conocido caso Colmenares en el que Laura Moreno, hija de Jorge, fue finalmente absuelta, marcando la historia judicial de Colombia hace más de 15 años.

La Fiscalía ahora se encuentra investigando si las operaciones ficticias involucradas en el caso Moreno implican lavado de activos o solo evasión fiscal. Este desarrollo podría tener repercusiones en la percepción pública del entorno familiar de Laura Moreno, aunque el proceso se limita únicamente a hechos tributarios.

El caso de Jorge Moreno acentúa el preocupante problema de la evasión y defraudación fiscal en Colombia, un fenómeno latente reconociendo que son comunes las redes de facturación falsa que facilitan evasiones masivas en perjuicio de la equidad tributaria en el país.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.