Quince años después de la muerte de su hijo, Luis Alonso Colmenares volvió a estremecer a las redes sociales con un mensaje cargado de dolor y memoria.

El padre de Luis Andrés Colmenares, cuyo fallecimiento en 2010 se convirtió en uno de los casos judiciales más recordados del país, reaccionó a la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la misma universidad que murió tras una fiesta de Halloween en Bogotá.

La coincidencia de fecha, universidad y contexto —un 31 de octubre y un joven de los Andes— hizo que Colmenares publicara un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) bajo el hashtag #LaOpinionDeColmenares, con un tono profundamente humano y reflexivo.

Papá de Colmenares: “Todo se repite: Halloween, violencia, silencio”

En su publicación, Colmenares expresó el impacto que le causó conocer la noticia de otro joven muerto en circunstancias similares a las de su hijo, hace 15 años:

“Imposible no volver a Luis Andrés, a ese octubre de hace 15 años que nos marcó para siempre”, escribió el padre de Luis Andrés Colmenares. “El dolor de mi corazón no es solo tristeza, es memoria, es rabia, es duelo colectivo”, agregó.

También le mandó un mensaje a la familia de Jaime Esteban Jaramillo, a la que envió su “abrazo más profundo”.

“A todos nosotros, que no olvidamos, que seguimos esperando justicia y humanidad. ¿Hasta cuándo?“, remató.

El mensaje rápidamente se viralizó y fue replicado por decenas de usuarios, que recordaron la larga lucha de Colmenares por mantener viva la memoria de su hijo y por reclamar justicia en un caso que, hasta hoy, sigue generando debate.

Muerte de estudiante de la Universidad de los Andes, un eco del pasado

Las palabras de Colmenares resonaron especialmente porque la historia de Jaime Esteban Moreno guarda inquietantes similitudes con la de su hijo: ambos jóvenes eran estudiantes de la Universidad de los Andes, ambos murieron tras asistir a una fiesta de Halloween, y ambos fallecieron un 31 de octubre.

Desde 2010, el país siguió con atención el proceso judicial por la muerte de Luis Andrés Colmenares, cuyo cuerpo fue hallado en el caño del parque El Virrey. En ese entonces, el caso dividió opiniones entre quienes creían en un accidente y quienes hablaban de un homicidio.

Ahora, con la muerte de Jaime Esteban Moreno, la tragedia parece repetirse en un nuevo contexto, lo que ha llevado a muchos a recordar lo ocurrido hace una década y media.

