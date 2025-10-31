La mañana de este viernes 31 de octubre estuvo marcada por la tragedia y la indignación en el occidente de Bogotá. Minutos después del grave accidente en la avenida José Celestino Mutis —que dejó al menos dos motociclistas muertos—, un video grabado por una ciudadana se hizo viral en redes sociales, mostrando a los presuntos ocupantes del carro involucrado en aparente estado de embriaguez.

Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas como X, muestran el momento posterior al siniestro, cuando un vehículo particular color blanco quedó volcado en medio de la vía, mientras ciudadanos se acercaban para auxiliar a las víctimas y reclamarles a quienes iban dentro del carro.

En el registro se observa a una mujer y un hombre que, según testigos, serían los ocupantes del carro que chocó contra dos motocicletas. Ambos se ven desorientados, tambaleantes y con dificultad para mantenerse en pie. En medio de la confusión, una testigo —quien graba el video— les reclama con evidente molestia:

“¡No se pueden ni tener, van borrachos!”, se le escucha decir con indignación.

Los ciudadanos que presenciaron el hecho rodearon a la pareja, mientras otros intentaban comunicarse con las autoridades. Lo que más llamó la atención es que, segundos después, el hombre y la mujer intentan subirse a otro carro que ingresó a la estación de servicio que estaba en un costado de la vía, aparentemente para huir.

La mujer que grababa el video advirtió de inmediato la situación y gritó: “¡Se van a volar, se van a volar!”.

En ese instante, dos hombres que estaban cerca corrieron y lograron detener al sujeto, evitando que escapara. Todo esto mientras al fondo se observaba el caos en la vía, con motocicletas destrozadas y el carro completamente volcado.

¿Qué se sabe del accidente que dejó motociclistas muertos?

De acuerdo con información de las autoridades de tránsito, el accidente ocurrió hacia las 5:50 a. m. en la avenida José Celestino Mutis (calle 63) con carrera 98, en la localidad de Engativá.

El vehículo particular, un carro blanco, habría perdido el control, invadido el carril contrario y terminado volcándose tras impactar con al menos dos motocicletas que se movilizaban en sentido oriente-occidente.

El impacto fue tan fuerte que dos motociclistas murieron de inmediato en el lugar del accidente.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a un exceso de velocidad y una posible conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, aún se esperan los resultados oficiales de las pruebas de alcoholemia que se practicaron al conductor.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que la vía permaneció cerrada por varias horas mientras se realizaban las labores de levantamiento de los cuerpos y las investigaciones correspondientes. Esto generó una fuerte congestión en el occidente de la ciudad y desvíos por la avenida Chile y la calle 80, en ambos sentidos.

La Policía de Tránsito y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para determinar las responsabilidades penales de los ocupantes del vehículo. Las autoridades indicaron que, si se comprueba el estado de embriaguez del conductor, podría enfrentarse a cargos por homicidio culposo bajo agravante de embriaguez, lo que podría implicar penas de prisión de hasta 18 años.

