Durante la mañana de este jueves hubo un cierre total en esta vía que muy importante para descongestionar calles principales como la Av. 68, la calle 63 y la Av. Boyacá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Fuerte accidente entre motociclista y carro particular en el norte de Bogotá: reportan herido)

Luego de las fuertes lluvias que azotaron a la capital en la madrugada, antes del amanecer, las autoridades ya reportaban la primera víctima por un accidente de tránsito.

Se trata de un motociclista que chocó contra un bus del SITP, en el occidente de la ciudad. Las imágenes del accidente las dio a conocer el Gato, periodista de Olímpica, y allí se ve que la motocicleta quedó debajo del vehículo de transporte público:

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

El periodista Efraín Arce también mostró imágenes del levantamiento del cadáver, que duró un tiempo prolongado, pues las autoridades también tuvieron que hacer un estudio detallado sobre las circunstancias en las que falleció este conductor.

Y es que durante las primeras horas del día, las personas han tenido que andar con mucha precaución en las diferentes vías de la ciudad, en especial las motocicletas, pues tener el piso mojado es un factor que podría provocar mucho más accidentes.

* Pulzo.com se escribe con Z