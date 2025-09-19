Bogotá amaneció este viernes 19 de septiembre con lluvias en varias localidades, lo que ha causado que los conductores aumenten la prevención en las vías, teniendo en cuenta que se ponen mucho más peligrosas de lo normal. En varias partes hay obras, zonas sin iluminación y otros inconvenientes que hacen que las carreteras se pongan más riesgosas.

Eso precisamente ocurrió subiendo a la loma en Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se registró un grave accidente de tránsito que involucró a un SITP y un carro particular, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

(Lea también: Tres muertos y 18 heridos en impactante accidente de bus que transportaba estudiantes)

De acuerdo con las primeras versiones ofrecidas en la emisora, el conductor del vehículo particular estaba parqueado porque se había quedado varado y estaba adelantando arreglos mecánicos para restablecer su carro, cuando de repente el bus estrelló su carro por detrás, porque al parecer no se dio cuenta de la presencia de este automóvil en la vía, ya que no habría contado con la señalización respectiva.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Además, en el punto fue asignada una ambulancia, que llegó al lugar para revisar si hay personas heridas, pues al parecer en el bus solamente iba el conductor, teniendo en cuenta que todo ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana de este viernes.

Las autoridades mantienen el paso a un carril, debido a que los vehículos quedaron ubicados sobre los dos carriles de la vía, por lo que hay flujo intermitente. En el lugar ya fue asignada una grúa para retirar los carros lo más pronto posible y evitar que estén todavía cuando inicie la hora pico en Bogotá, que es donde más congestión se produce por la salida de las personas hacia sus lugares de trabajo o estudio.

* Pulzo.com se escribe con Z