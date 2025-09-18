En la mañana de este jueves 18 de septiembre se compartió la grabación de un ataque por parte de un hombre armado con un cuchillo contra una ruta escolar en Bogotá. La situación por poco termina en tragedia.

Los hechos causaron preocupación no solo a los ocupantes del vehículo atacado, sino a los transeúntes. El agresor se bajó de su auto y, luego de varias amenazas y reclamos porque supuestamente lo cerraron, rayó la puerta del autobús.

Así quedó registrado en un video que fue grabado por una mujer desde el interior y en el que se observa la ira del sujeto que reaccionó de manera violenta a las explicaciones sobre lo ocurrido.

“Llame a un policía, allá está. Vamos hasta allá. Usted fue el que se me metió, yo voy por mi carril”, se escucha decir al joven que conducía el carro escolar que fue afectado.

Finalmente, el hombre se dirigió como si nada al auto que conducía, un Chevrolet azul de servicio particular, identificado con las placas FOT703 de Bogotá.

#INTOLERANCIA. Conductor de veh/particular placas FOT703, amenazó con cuchillo a otro conductor en Bogotá. En un video compartido en grupos de apoyo, se observa al agresor que raya el vehículo de la víctima con el arma cortopunzante y posteriormente huye del lugar. pic.twitter.com/0wtlg03Kic — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 18, 2025

Indignación en redes sociales por hombre que atacó a una ruta escolar en Bogotá

El ataque, que afortunadamente no dejó víctimas, dejó en evidencia una vez más el preocupante grado de violencia que se vive en las calles de la capital colombiana.

Luego de conocerse el video, que supera las 200,000 reproducciones en las redes sociales, la indignación y la preocupación de la ciudadanía no se hicieron esperar. En diversas plataformas, los internautas condenaron el acto y pidieron a las autoridades medidas más eficaces para combatir este tipo de situaciones.

“Por los videos a diario nos damos cuenta de que hay una mano de locos manejando. Este tipo de videos deberían ser probatorios para quitar licencias”, indicó una internauta.

