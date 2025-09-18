Durante el Festival Cordillera, que tuvo lugar el pasado 13 y 14 de septiembre, una agresión se hizo viral en redes sociales.

Fue Tania Cortés quien publicó el momento en el que una joven, en aparente estado de alicoramiento, la confundió con una persona de nacionalidad extranjera y empezó a insultarla con mensajes xenófobos.

“Eres una piojosa, que invadas nuestro país, es otra cosa, venezolana, venecos”, decía la mujer. Incluso, llegó a lanzarse para agredirla físicamente.

(Vea también: Transmilenio y ‘Epa Colombia’ llegaron a un acuerdo; hay cifra millonaria sobre la mesa)

Lee También

Pronunciamiento de mujer que agredió a Tania Cortés en Festival Cordillera

En un comunicado, Diana Daza, la mujer que protagonizó el polémico hecho, expresó excusas públicas a Tania Cortés por lo sucedido, agregando estar arrepentida por lo acontecido y por irse en contra de personas que tienen otras nacionalidades.

“Me permito ofrecer una disculpa pública a Tania Cortés por mi comportamiento reprochable, mis gestos y palabras contra ella fueron totalmente inapropiados y desmedidos. Así mismo, quisiera disculparme por los comentarios, toda vez ofensivos, haciendo mención a extranjeros residentes en nuestro país, que se escucharon en la grabación”, dijo Daza.

(Vea también: Escalofriante panfleto contra varios conductores en norte de Bogotá: “Vamos a empezar a matar”)

Sin embargo, expresó que los hechos conocidos no fueron divulgados de manera “clara ni completa”, pero aun así, argumenta que no justifican su reacción.

“Quiero expresar que me arrepiento de lo ocurrido y de haber reaccionado de esa manera. También considero importante resaltar que un fragmento de pocos segundos no puede definir ni juzgar la esencia de una persona, esa situación no me define como persona, como madre, hija, amiga, y mucho menos cuando detrás hay una vida personal ejemplar y una carrera laboral intachable construida con esfuerzo, responsabilidad y compromiso”, agregó la mujer.

Consecuencias en el trabajo de Diana Daza por polémica en Festival Cordillera

A partir de las críticas en redes sociales que recibió, Daza contó que en la empresa en la que trabajó durante 4 años, decidieron ponerle fin a su contrato laboral.

“Lo que inició como un señalamiento hacia un error personal, injustificable por menos, generó una fuerte sanción social que terminó escalando en una ola de odio y presión social que incluso llevó a que la compañía para la cual trabajaba durante los últimos 4 años, donde tuve un excelente desempeño y un ascenso profesional acorde a mi esfuerzo y dedicación, decidiera finalizar mi contrato laboral”, añadió.

Lee También

Finalmente, la mujer envió un mensaje de reflexión sobre el odio que recibió en redes sociales.

“Necesitamos promover la empatía, el manejo prudente de las palabras y el control de nuestras reacciones, no solo en la vida diaria, sino también en entornos digitales. Solo así evitaremos que la crítica se convierta en hostigamiento y amenazas, y que la corrección, se transforme en destrucción. Y más allá de mi caso personal, debemos pensar en el efecto real que tienen nuestras publicaciones, comentarios y reacciones en redes sociales”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z