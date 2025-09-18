TransMilenio S.A. y Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, llegaron a un acuerdo conciliatorio por los daños ocasionados en noviembre de 2019, cuando la influenciadora vandalizó la estación Molinos durante el paro nacional.

(Vea también: Yina Calderón y Juliana sorprenden con video: dicen que parecen hermanas separadas al nacer)

El acuerdo, presentado ante los jueces para su aprobación, busca garantizar la reparación integral de los perjuicios, calculados en 467 millones de pesos. Para ello se planteó una fórmula que combina un pago económico, medidas simbólicas y acciones dentro de un programa de justicia restaurativa.

Firmamos acuerdo sancionatorio con ‘Epa Colombia’. Informamos que suscribimos un acuerdo conciliatorio en el marco del incidente de reparación integral por los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019 en la estación Molinos. Este acuerdo busca garantizar la reparación… pic.twitter.com/bFglQCMxwU — TransMilenio (@TransMilenio) September 18, 2025

Qué pasará con ‘Epa Colombia’

Barrera deberá consignar 100 millones de pesos a favor de la entidad y, además, asumir compromisos públicos. Entre ellos están: ofrecer disculpas a la ciudadanía, producir y difundir videos educativos sobre respeto y cultura ciudadana, y participar en actividades de servicio social con usuarios en las estaciones del sistema.

TransMilenio destacó que este pacto busca no solo resarcir económicamente el daño, sino también enviar un mensaje de reconciliación y responsabilidad compartida en el uso del transporte público.

Eso sí, la entidad aclaró que el acuerdo no significa la libertad automática de Barrera, pues esa es una decisión exclusiva de los jueces que conocen el proceso. La empresa, por su parte, vigilará que los compromisos se cumplan al pie de la letra.

* Pulzo.com se escribe con Z